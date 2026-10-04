Pertandingan uji coba antara Mesir dan Afrika Selatan, Minggu malam ini, menyajikan momen aneh dari pelatih kepala Mesir, Hossam Hassan, setelah ia tampil di depan kamera dalam situasi lucu saat melakukan salah satu pergantian pemain timnas selama laga berlangsung.

Timnas Mesir kalah dari Afrika Selatan dengan skor 1-0 di Stadion Kairo, dalam pertandingan yang menjadi bagian dari persiapan kedua tim menyongsong turnamen mendatang, di mana Bongokuhle Dithejane mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-51, setelah memanfaatkan kesalahan keluar sarang dari Mostafa Shobeir, penjaga gawang Mesir, dan dengan mudah menempatkan bola ke dalam gawang.

Pada menit ke-69, Hossam Hassan berusaha menghidupkan barisan timnas Mesir setelah tertinggal satu gol, dan melakukan dua pergantian dengan memasukkan Ahmed Sayed Zizo dan Hamza Abdelkarim, dalam upaya mengembalikan Mesir ke dalam pertandingan dan mencari gol penyama kedudukan.

Saat tim pelatih bersiap melakukan pergantian pemain, Mostafa Zikou tampak di depan kamera sambil bersiap meninggalkan lapangan, sebelum Hossam Hassan menyadari pemain tersebut, lalu mengarahkan pandangannya ke anggota staf administrasi yang berada di belakangnya dan bertanya secara tiba-tiba: "Siapa yang bilang Zikou?".

Setelah pertanyaan itu, Hossam Hassan memutuskan untuk mempertahankan Mostafa Zikou di dalam lapangan, sementara keputusan jatuh pada penarikan Omar Marmoush sebagai gantinya, dalam momen yang tertangkap kamera dan menarik perhatian selama pertandingan.

Timnas Mesir pun tidak mampu mengubah hasil meski telah berusaha di babak kedua, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Afrika Selatan dengan skor 1-0, setelah Mesir gagal memanfaatkan dominasi besar mereka atas penguasaan bola, sementara tim tamu berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir.







