Video: "Si Monster Sudah Siap 200%".. Cristiano Menegur Bintang Portugal Jelang Laga Melawan Spanyol

Cristiano Ronaldo, legenda Portugal, bersiap menghadapi ujian berat bersama timnas negaranya, besok Senin, melawan Spanyol, di babak 16 besar Piala Dunia.

Pertandingan ini menjadi sorotan dunia, karena dianggap sebagai salah satu laga puncak yang paling dinantikan di Piala Dunia, mengingat kekuatan para pemain yang ada di kedua tim.

Selain itu, timnas Spanyol bertekad membalas dendam kepada Portugal, setelah Ronaldo dan rekan-rekannya menjuarai Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025, menyusul hasil imbang 2-2 pada akhir waktu reguler dan perpanjangan waktu di Stadion Allianz Arena.

Surat kabar “AS” mengunggah sebuah video di akunnya di platform “X”, yang memperlihatkan keseriusan Ronaldo yang jelas selama sesi latihan.

Dalam video tersebut, Ronaldo terlihat mengoper bola tinggi di antara João Cancelo dan Nuno Mendes, namun yang terakhir tidak melompat untuk mengejar bola dan menanganinya dengan sikap yang jelas-jelas acuh tak acuh, sehingga rekan setimnya dapat merebut bola dengan mudah.

Cristiano Ronaldo langsung menghampiri Mendes, dan dengan tegas menuntutnya untuk berusaha lebih keras serta seharusnya melompat dan menyundul bola tersebut.

Surat kabar Spanyol itu mengomentari video tersebut: “Cristiano Ronaldo menuntut lebih banyak intensitas dari Nuno Mendes… Si Monster sudah siap 200% menjelang 24 jam sebelum laga melawan Spanyol.”







