Video: Shubair menyelamatkan gawangnya dari tendangan penalti saat melawan Iran

Mustafa Shubair, kiper Mesir, berhasil menahan tendangan penalti saat melawan Iran pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Wasit memberikan penalti setelah Mohamed Abdel Moneim, bek Mesir, melakukan kesalahan saat mengoper bola, sehingga mengenai kaki penyerang Mehdi Taremi.

Shubair dengan gemilang menepis tendangan Tarmi dan pada saat itu mempertahankan keunggulan tim Firaun berkat gol yang dicetak oleh Mahmoud Saber, gelandang timnas Mesir, pada menit kelima pertandingan.

Timnas Mesir kini memuncaki Grup 7 dengan raihan 4 poin menjelang putaran ketiga, yang memastikan lolosnya mereka ke babak 32 besar.

Ini merupakan kali pertama tim Mesir lolos ke babak kedua dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, di mana sebelumnya mereka telah berpartisipasi dalam tiga edisi dan selalu tersingkir di babak pertama.



