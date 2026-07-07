Mustafa Shubair, kiper tim nasional Mesir, berhasil menggagalkan tendangan penalti yang dilepaskan oleh Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, pada Selasa malam ini, dalam pertandingan antara kedua tim di Stadion Atalanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Wasit asal Prancis, François Litxer, memberikan tendangan penalti untuk Argentina setelah Haitham Hassan melakukan pelanggaran terhadap Nicolás Tagliafico. Messi kemudian maju untuk mengeksekusi tendangan tersebut pada menit ke-21, namun Mustafa Shubair berhasil menggagalkannya.

Shubair mencatatkan namanya dengan gemilang di Piala Dunia 2026, setelah menjadi kiper satu-satunya yang berhasil menggagalkan dua tendangan penalti di turnamen ini.

Tendangan penalti pertama yang ia hentikan adalah tendangan dari Mehdi Taremi dalam pertandingan melawan Iran pada akhir babak penyisihan grup, yang berakhir imbang 1-1.

Menurut data dari "Mr. Sheeb", Shubair menjadi kiper keempat dalam sejarah yang menggagalkan dua tendangan penalti dalam satu edisi Piala Dunia, setelah Tomaszewski (Polandia 1974), Friedel (AS 2002), dan Ciesny (Polandia 2022).

Di sisi lain, jaringan “Opta” menyebutkan bahwa Lionel Messi adalah pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal mengeksekusi dua tendangan penalti dalam satu edisi (tidak termasuk adu penalti).

Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti pertamanya dalam pertandingan melawan Austria di babak penyisihan grup, yang berakhir dengan kemenangan Argentina (2-0).

Messi juga memperkuat rekor negatifnya di Piala Dunia sebagai pemain yang paling sering gagal mengeksekusi tendangan penalti, dengan total 8 tendangan yang dilakukannya, namun hanya 4 di antaranya yang berhasil.

Perlu dicatat bahwa Yasser Ibrahim membawa tim Mesir unggul lebih dulu melalui gol sundulan pada menit ke-15.











