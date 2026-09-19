Sevilla mengembalikan sang tamu Barcelona ke sebuah peristiwa historis yang langka terkait pergiliran para penjaga gawang tim Katalan itu dalam kebobolan gol.

Kiper asal Kroasia, Livakovic, kebobolan gol dari Sevilla pada Sabtu di menit ke-19 melalui Fofana, sehingga ia menjadi penjaga gawang ketiga Barcelona yang gawangnya bergetar dalam 7 pertandingan pertama LaLiga, setelah Joan Garcia dan Szczesny.









Ahli statistik asal Spanyol "Mister Chip" mengungkap bahwa kejadian ini hanya pernah terjadi 5 kali sebelumnya dalam sejarah Barcelona, yang menjadikan awal musim ini sebagai salah satu kasus langka di mana tim tersebut terpaksa menggunakan 3 penjaga gawang yang kebobolan gol pada fase awal liga ini.









Hal serupa sebelumnya pernah terjadi pada Barcelona selama musim 1930-31, ketika Llorens, Nogues, dan Uriach tampil, kemudian musim 1935-36 dengan Iborra, Bekesi, dan Nogues, serta musim 1941-42 dengan Nogues, Miro, dan Argila.

Kejadian yang sama juga muncul pada musim 1962-63, dengan tampilnya Sadurni, Pesudo, dan Calvo, lalu untuk terakhir kalinya sebelum musim ini pada musim 2016-17, ketika Claudio Bravo, Jasper Cillessen, dan Marc-Andre ter Stegen kebobolan gol selama 7 pertandingan pertama. Meski memulai dengan tertinggal, Barcelona berhasil membalas terhadap Sevilla setelah Raphinha dengan cepat menyamakan kedudukan pada menit ke-22.