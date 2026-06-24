Video: Setelah Tunisia dan Yordania... Bosnia bersikap tegas terhadap Qatar dan menyingkirkannya dari Piala Dunia

Tim nasional Qatar tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah kalah malam ini dari Bosnia dan Herzegovina dengan skor 3-1, dalam pertandingan ketiga Grup B.

Tiga gol Bosnia dan Herzegovina dicetak oleh Karim Alajević (menit ke-29),

Sultan Al-Breik (pemain Qatar, gol bunuh diri pada menit ke-34), dan Ermin Mahmić (menit ke-81), sedangkan gol tunggal tim Al-Anabi dicetak oleh Hassan Al-Haydos pada menit ke-42.

Bosnia dan Herzegovina kini mengoleksi 4 poin di peringkat ketiga, dan memiliki peluang bagus untuk lolos ke babak 32 besar, dengan masuk dalam 8 tim peringkat ketiga terbaik di babak penyisihan grup, serta harus menunggu hasil pertandingan di grup-grup lainnya.

Sementara itu, Qatar menempati posisi keempat dan terakhir dengan satu poin, sehingga harus tersingkir lebih awal dari turnamen ini, menjadi tim Arab ketiga yang dipastikan tersingkir setelah Tunisia dan Yordania.

Pertandingan ini berlangsung sangat seru, di mana Bosnia membuka skor melalui Karim Alajević pada menit ke-29 melalui tendangan keras yang menggetarkan gawang Qatar.









Qatar kemudian bangkit dalam upaya menyamakan kedudukan, namun Akram Afif membuang peluang emas saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, setelah bek Bosnia mengejarnya dan bola akhirnya sampai ke kiper.

Dari serangan apik Bosnia, umpan silang membentur Sultan Al-Breik dan masuk ke gawang Qatar pada menit ke-34.









Qatar menyerang dengan gencar di menit-menit akhir babak pertama dan menciptakan beberapa peluang berbahaya hingga Hassan Al-Haydos mencetak gol untuk Al-Anabi pada menit ke-42; namun, tiang gawang menghalangi bola yang berpotensi menjadi gol penyama kedudukan, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk Bosnia.









Pada babak kedua, kedua tim berjuang keras untuk mencetak gol di tengah semangat yang tinggi dari para pemain, hingga akhirnya Ermin Mahmić berhasil memupus harapan Qatar dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-80.







