Bintang Bayern Munich dan timnas Kolombia, Luis Diaz, melakukan kunjungan istimewa dan mengejutkan ke kediaman presiden terpilih Kolombia, Abelardo de la Espriella.

Diaz ditemani sejumlah anggota keluarganya dalam kunjungan yang menarik perhatian luas di berbagai platform media sosial.

Menurut surat kabar Marca, "Presiden terpilih itu menggambarkan kunjungan tersebut penuh dengan emosi dan kehangatan, serta memuji kesederhanaan dan kerendahan hati yang ditunjukkan sang bintang Kolombia."

Presiden baru itu menegaskan bahwa Diaz tetap setia pada akar dan rakyatnya meski memiliki ketenaran mendunia dan membela Kolombia di panggung olahraga terbesar.

Marca menuturkan, "Para pengguna media sosial menyebarluaskan foto dan video kunjungan itu, di mana para penggemar merayakan pertemuan yang mempertemukan salah satu bintang terbesar sepakbola Kolombia dengan presiden baru negara tersebut."

Hal ini terjadi di tengah kontroversi dan spekulasi mengenai masa depan Diaz, yang menjadi incaran klub Al Hilal Saudi. Klub itu bersiap mengajukan tawaran awal senilai 70 juta euro untuk mendapatkannya pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

De la Espriella dijadwalkan mengambil alih jabatan dari presiden saat ini (yang masa jabatannya berakhir), Gustavo Petro, pada 7 Agustus mendatang.