Manchester City meraih kemenangan yang berharga sekaligus menegangkan atas tamunya, Sunderland, dengan skor 5-3, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim petang hari Minggu ini di Stadion Etihad, dalam lanjutan pekan kelima Liga Primer Inggris.

Manchester City melanjutkan awal musim yang sempurna di ajang Liga Primer, setelah meraih kemenangan kelima secara beruntun, sehingga mengantongi nilai penuh dan menambah koleksi poinnya menjadi 15 poin, serta memuncaki klasemen kompetisi sendirian.

Tim biru langit ini memanfaatkan hadiah yang diberikan Arsenal, setelah tim terakhir itu mengalami kekalahan mengejutkan dari Brighton dengan skor 0-3, sehingga memberi Manchester City kesempatan untuk menyendiri di puncak.

Pertemuan Manchester City dan Sunderland menyuguhkan pesta gol yang menegangkan, setelah kedua tim saling berbalas gol sepanjang dua babak pertandingan, dalam laga yang penuh ketegangan hingga peluit akhir.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Enzo Fernandez membuka keunggulan untuk Manchester City pada menit ke-9, sebelum Sunderland mampu menyamakan kedudukan dengan cepat melalui penyerangnya, Brian Brobbey, pada menit ke-12.

Manchester City kembali unggul pada menit ke-29 melalui Rayan Cherki, tetapi Brobbey melanjutkan penampilan gemilangnya dan berhasil mencetak gol pribadinya yang kedua pada menit ke-33, sehingga mengembalikan pertandingan ke posisi seri.

Sebelum akhir babak pertama, Manchester City kembali merebut keunggulan lewat gol ketiga yang dicetak Antoine Semenyo pada menit ke-43, sehingga tim biru langit itu mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 3-2.

Pada babak kedua, kedua tim melanjutkan rentetan gol, di mana Semenyo menambahkan gol pribadinya yang kedua dan gol keempat bagi Manchester City pada menit ke-57, sebelum Brobbey melengkapi hat-trick pribadinya dengan mencetak gol ketiga bagi Sunderland pada menit ke-59.

Pemain Norwegia, Erling Haaland, memastikan kemenangan bagi Manchester City setelah mencetak gol kelima pada menit ke-81, menegaskan kemenangan timnya dengan skor 5-3, dan memberinya tiga poin baru dalam perburuan puncak klasemen Liga Primer Inggris.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Brobbey mengukir sejarah Sunderland

Meski Sunderland kalah, Brian Brobbey berhasil menorehkan namanya dalam daftar pemain yang mencapai pencapaian bersejarah bersama klub. Jaringan statistik "Squawka" menyebutkan bahwa Brobbey menjadi pemain keenam dalam sejarah Sunderland yang mampu mencetak tiga gol "hat-trick" dalam sebuah pertandingan Liga Primer Inggris. Jaringan tersebut menunjukkan bahwa Brobbey adalah pemain Sunderland pertama yang meraih pencapaian ini sejak Jermain Defoe, yang mencetak hat-trick pada Januari 2016.

Pencapaian Brobbey tidak berhenti sampai di sini, setelah jaringan statistik "Opta" mengungkap rekor bersejarah lain yang diraih penyerang Sunderland tersebut dalam pertemuan melawan Manchester City. Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Brobbey menjadi pemain keempat dalam sejarah Liga Primer Inggris yang mampu mencetak hat-trick ke gawang tim yang memulai pertandingan sebagai pemuncak klasemen kompetisi.

Sebelum Brobbey, pencapaian ini telah diraih oleh Robbie Fowler, yang mencetak hat-trick ke gawang Aston Villa pada November 1998, Dirk Kuyt, yang mencetak hat-trick ke gawang Manchester United pada Maret 2011, dan Romelu Lukaku, yang mencetak hat-trick ke gawang Manchester United pada Mei 2013.

Meski hat-trick Brobbey mencolok, Sunderland tidak mampu membawa pulang satu poin pun dari Stadion Etihad, setelah Manchester City memastikan kemenangan, sehingga tim biru langit itu melanjutkan awal musim yang sempurna dan mengokohkan cengkeramannya di puncak Liga Primer.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"