Video: Setelah pernyataan sarkastisnya tentang Lamine Yamal... Apakah ramalan Lekjaa akan terwujud di Piala Dunia?

Melalui pernyataan yang sarat dengan nada sarkastis sekaligus diplomatis, Fawzi Lakjaâ, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, kembali mengangkat isu sensitif seputar Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa pintu Maroko “akan selalu terbuka” bagi bintang asal Spanyol tersebut, sebelum melontarkan kalimat yang menggemparkan.

Pernyataan Lakja’ tersebut, yang disampaikan dalam wawancara panjang dengan surat kabar Prancis “Unzi Mondial”, kembali menyoroti kisah pemain yang sebenarnya bisa saja mengenakan seragam “Aswad Al-Atlas”, sebelum akhirnya memilih membela “La Roja” pada tahun 2023.

Meskipun lahir di pinggiran Barcelona dan meniti karier di tim-tim nasional Spanyol untuk kategori usia muda, Yamal memiliki pilihan untuk membela Maroko, negara asal ayahnya, Munir Nasraoui.

Lakjaa mengungkapkan bahwa penyerang Barcelona itu “pernah mempertimbangkan sebentar” untuk membela Maroko, terutama setelah prestasi bersejarah “Singa Atlas” di Piala Dunia 2022.

Lakjaa menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Maroko telah melakukan “upaya intensif” untuk meyakinkan talenta muda tersebut saat itu, melalui sejumlah pertemuan yang diadakan di Maroko dan Spanyol, namun hal itu tidak mengubah keyakinan sang pemain.

Ketua Federasi tersebut mengatakan: “Kami menghormati pilihan Jamil, dan tidak pernah menentangnya. Kami tidak pernah mengubah perlakuan kami terhadap Jamil, maupun keluarganya yang, sejauh yang saya ketahui, sering datang untuk berlibur, terutama di wilayah utara, kampung halaman mereka. Mereka akan selalu disambut dengan hangat.”

Lakja kemudian melontarkan pernyataan paling kontroversialnya dengan nada sarkastis: “Lamine Jamil… Saya tidak tahu ada orang Spanyol yang bernama Jamil”… merujuk pada fakta bahwa nama lengkap sang pemain adalah “Lamine Yamal Nasraoui Ibana”, dan ia memilih untuk mencantumkan hanya dua nama pertamanya di jersey-nya: Lamine dan Yamal.

Kisah di balik kedua nama tersebut bermula dari ungkapan rasa setia orang tuanya kepada dua pria yang telah membantu keluarga mereka saat ibunya mengalami masa-masa sulit selama kehamilan, sehingga mereka menamainya dengan kedua nama tersebut sebagai tanda terima kasih.

Lakjaa menekankan bahwa Maroko tidak memandang masalah pemain berkewarganegaraan ganda dari sudut pandang “kekecewaan atau kebanggaan”, sambil menambahkan: “Bagi kami, ini berkaitan dengan sepak bola dan sifat globalnya.. Bermain untuk tim yang memiliki kewarganegaraan administratif, atas pilihan kami, tidak akan mengubah ikatan kami dengan negara asal dalam bentuk apa pun.”

Ia melanjutkan: “Sejarah dan peradaban kami membuat kami bangga, dan kebanggaan itu semakin bertambah ketika bangsa Maroko turut serta dalam membangun tim nasional yang bersahabat dengan tetangga kami, Spanyol.”

Sebelum Piala Dunia dimulai, Laqja’ pernah melontarkan pernyataan bercanda dengan mengatakan: “Saya berharap kami bisa menghadapi Spanyol di Piala Dunia untuk melihat apakah dia telah mengambil keputusan yang tepat,” dan harapannya itu mungkin terwujud di semifinal pada 14 Juli, jika Maroko berhasil mengalahkan Prancis dan Spanyol berhasil mengalahkan Belgia.