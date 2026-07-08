Para pemain Argentina memancing reaksi para pendukung dan pemain Inggris selama perayaan besar-besaran atas kemenangan mereka atas Mesir, kemarin Selasa, di babak 16 besar Piala Mesir.

Menurut surat kabar "The Sun", rekaman video menunjukkan bahwa timnas Argentina merayakan kemenangan mereka atas Mesir dengan menyanyikan lagu tentang Kepulauan Falkland sebagai sindiran terhadap rival abadi mereka, Inggris.

Lionel Messi dan rekan-rekannya berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol untuk menang dengan skor 3-2 pada masa tambahan waktu, di tengah kontroversi wasit dan tuduhan dari pihak Mesir bahwa turnamen ini dimanipulasi untuk menguntungkan Argentina.

Namun, Argentina jelas tidak peduli dengan cara mereka menang, dan akun resmi mereka di media sosial memposting foto-foto mereka saat merayakan di ruang ganti.

Video tersebut diunggah dengan terjemahan dalam bahasa Inggris, dan sebagian besar lirik lagunya mengacu pada balas dendam atas Piala Dunia 1994.

Mereka mengatakan bahwa mereka telah dirugikan 32 tahun yang lalu di Amerika Serikat ketika Diego Maradona dilarang bermain di turnamen tersebut setelah gagal dalam tes doping.

Namun, lirik lagu mereka juga merujuk pada Kepulauan Malvinas, sebutan Argentina untuk Kepulauan Falkland.

Dalam video tersebut muncul bintang-bintang Liga Premier Inggris seperti Enzo Fernández dari Chelsea dan Amy Martínez dari Aston Villa, sementara Alexis McAllister (Liverpool) dan Lisandro Martínez (Manchester United) turut merayakan kemenangan tersebut.

Argentina dan Inggris terlibat dalam perang sengit memperebutkan Kepulauan Falkland pada tahun 1982, yang mengakibatkan lebih dari 900 orang tewas serta ribuan lainnya terluka dan ditawan setelah 74 hari pertempuran berdarah.

Pada tahun 2013, diadakan referendum di mana 99,8% penduduk memilih untuk tetap berada di bawah pemerintahan Inggris, namun ketegangan masih terus berlanjut.







