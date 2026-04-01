Perdana Menteri Irak, Muhammad Shia'a al-Sudani, pada Rabu, memberikan janji kepada timnas Asad al-Rafidain setelah mereka lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Irak berhasil meraih tiket kedelapan dari kawasan Arab untuk Piala Dunia mendatang, setelah meraih kemenangan berharga 2-1 atas Bolivia di final play-off global, di Stadion Monterrey, Meksiko, pada Rabu pagi.

Kualifikasi terakhir timnas Irak ke Piala Dunia terjadi pada edisi Meksiko tahun 1986.

Sudani melakukan panggilan telepon dengan rombongan timnas Irak yang berada di Meksiko, dihadiri oleh seluruh pemain dan staf pendamping. Sudani mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi yang diraih Asad Al-Rafidain, seraya menyoroti bahwa hal itu membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Irak dan mengibarkan bendera negara di kancah internasional.

Skandal menjelang Piala Dunia 2030: Aib menghantui Spanyol dan kecaman global setelah bencana pertandingan melawan Mesir

Perdana Menteri ini mempersembahkan kemenangan ini kepada arwah para syuhada dan korban luka yang telah berkorban demi keamanan dan stabilitas Irak, serta memuji penampilan luar biasa yang ditunjukkan para pemain saat menghadapi Bolivia, sambil menyatakan keyakinannya bahwa semangat juang dan tekad ini akan membantu mereka meraih lebih banyak kesuksesan.

Al-Sudani menegaskan bahwa nama-nama para pemain ini akan dikenang dalam sejarah sepak bola Irak, setelah mereka berhasil mewujudkan mimpi yang telah dinantikan oleh para penggemar selama lebih dari 4 dekade.

Ia juga berjanji akan memberikan penghargaan resmi berupa hadiah khusus, sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian bersejarah ini yang mencerminkan posisi olahraga di Irak, begitu mereka tiba di ibu kota Irak.

Sementara itu, Ketua Federasi Sepak Bola Irak Adnan Darjal, Pelatih Graham Arnold, dan Kapten Tim Nasional Ayman Hussein, mengucapkan terima kasih kepada Sudani atas perhatian dan dukungannya yang tak henti-hentinya terhadap tim nasional, sekaligus menegaskan tekad mereka untuk bekerja lebih keras demi meraih hasil positif yang dapat mengangkat prestise sepak bola Irak.

Perlu dicatat bahwa Perdana Menteri sebelumnya telah memerintahkan penangguhan jam kerja resmi pada hari Rabu dan Kamis sebagai perayaan atas kualifikasi bersejarah ini.



