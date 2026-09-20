Atletico Madrid memenangi derbi ibu kota Spanyol menghadapi rival abadinya, Real Madrid, setelah meraih kemenangan dengan skor (2-1), pada Minggu malam ini, dalam laga puncak yang mempertemukan keduanya dalam rangkaian pertandingan pekan ketujuh Liga Spanyol.

Seusai pertandingan berakhir, sebuah momen wasit Ortiz Arias memicu kontroversi luas, setelah ia terlihat meninggalkan lapangan pertandingan sambil tersenyum, di tengah kemarahan yang menyelimuti para pemain Real Madrid dan pendukungnya akibat sejumlah keputusan wasit yang kontroversial sepanjang derbi.

Akun resmi program "El Chiringuito" melalui platform "X" menyebutkan: "Ortiz Arias, wasit laga derbi, meninggalkan lapangan sambil tertawa."

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Derbi ini menyaksikan sejumlah insiden wasit yang kontroversial, setelah Real Madrid memprotes tidak diberikannya kartu merah dalam lebih dari satu kejadian sepanjang babak pertama.

Insiden paling menonjol di antaranya adalah tekel Cuti Romero terhadap Jude Bellingham, di samping tekel Kang-in Lee terhadap Federico Valverde, di mana kanal Real Madrid menganggap kedua tekel tersebut layak diganjar kartu merah.

Menurut pandangan kanal Real Madrid, pengusiran kedua pemain itu akan memaksa Atletico Madrid menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain, namun wasit Ortiz Arias tidak mengeluarkan kartu merah pada kedua kejadian tersebut sepanjang babak pertama.

Sebaliknya, babak kedua menyaksikan pengeluaran kartu merah kepada Dean Huijsen, bek Real Madrid, setelah sebuah tekel yang membutuhkan intervensi teknologi wasit video pembantu "VAR", sehingga tim Kerajaan menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Keputusan-keputusan wasit itu menyulut kontroversi setelah peluit panjang, terutama di tengah kekalahan Real Madrid dari tetangganya, Atletico Madrid, dengan skor (2-1) dalam derbi yang menyaksikan banyak tekel, gesekan, dan keputusan yang memicu perdebatan.