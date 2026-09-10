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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Setelah Kekalahan di El Clasico, Bagaimana Ronaldo Mengobarkan Semangat Para Pemain Al-Nassr Menghadapi Abha?

C. Ronaldo
Al Khaleej vs Al Nassr FC
Al Khaleej
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Bintang Portugal tak cukup dengan golnya

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, memainkan peran besar dalam kemenangan atas Abha di Liga Roshn Saudi, tidak hanya di level teknis, tetapi juga dari sisi psikologis.

Al Nassr menang atas Abha dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya, Rabu kemarin, di Stadion Al-Awwal Park, pada pekan keenam Liga Roshn.

Ronaldo menjadi pencetak gol pembuka keunggulan, ketika ia mengubah bola sepak pojok yang dikirimkan gelandang asal Brasil, Angelo, menjadi gol ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Namun gol itu bukan satu-satunya hal yang membantu bintang Portugal itu membawa klub ibu kota tersebut meraih kemenangan, karena ia menyampaikan pesan penuh semangat kepada para pemain di ruang ganti, tepat sebelum laga dimulai.

Ronaldo berkata dalam pesannya: "Biar saya katakan sesuatu kepada kalian, laga terakhir sudah usai dan menjadi masa lalu."

Saudi Pro League
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Al Khaleej
ALK
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

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"Sang Don" mengacu pada kekalahan yang dialami Al Nassr dari Al Ittihad dengan skor 1-2, Sabtu lalu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada pekan kelima Liga Roshn.

Ia melanjutkan: "Hari ini, di dua puluh menit pertama, kita harus tampil dengan seluruh kekuatan, buat mereka berpikir bahwa memenangkan laga hari ini adalah hal yang mustahil, dua puluh menit pertama akan menentukan, kawan-kawan, mari kita mulai dengan sangat kuat hari ini, ayo."

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menambah poin Al Nassr menjadi 15 poin, menempatkan mereka di posisi kedua klasemen Liga Saudi, unggul selisih gol di belakang Al Hilal yang memimpin, dan di atas Al Qadisiyah yang berada di posisi ketiga.

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