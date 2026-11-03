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Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Setelah Kejutan Derby, Inter Beri Feyenoord Kekalahan yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Champions League
Belanda
Italia

Inter Milan memulihkan kondisinya lewat gerbang Liga Champions

Inter Milan bangkit dan mengalahkan tuan rumah Feyenoord dari Belanda dengan skor 3-0 di Stadion "De Kuip", pada Selasa malam ini, dalam laga pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Kemenangan ini datang beberapa hari setelah Inter Milan menelan kekalahan dari tetangga sekaligus rival mereka, AC Milan, dengan skor 1-3 dalam laga puncak Serie A Italia.

Inter Milan memberikan kekalahan kandang pertama bagi Feyenoord di hadapan klub Italia dalam fase liga (atau fase grup dengan sistem lama), karena klub Belanda itu meraih 4 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam enam pertandingan yang mereka mainkan melawan lawan-lawan Italia sebelum laga hari ini, menurut statistik situs resmi Liga Champions.

Inter Milan meraih kemenangan kedua mereka di Liga Champions musim ini, sehingga mencapai poin keenam di peringkat ke-14 pada klasemen, sementara koleksi poin Feyenoord membeku di angka 3 poin di peringkat ke-30.

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Inter Milan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas, yang dicetak Yann Bisseck melalui tembakan keras pada menit ke-8, dan Francesco Pio Esposito lewat sundulan pada menit ke-34.

Pada babak kedua, dominasi tim Italia terus berlanjut. Setelah hanya 9 menit, Piotr Zielinski menambahkan gol ketiga melalui tembakan geledek, yang secara klinis menuntaskan pertandingan.

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