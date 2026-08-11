Petenis bintang asal Spanyol, Carlos Alcaraz, membalas dengan caranya sendiri terhadap dokter federasi Italia dan keraguan seputar cederanya.

Gianni Danieli, kepala petugas medis di Federasi Tenis Italia, memicu kontroversi luas dengan pernyataannya mengenai cedera yang dialami bintang Spanyol Carlos Alcaraz, setelah ia meragukan sifat cedera tersebut, seraya mengisyaratkan bahwa sang pemain menderita depresi.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa dokter tersebut sebelumnya pernah melontarkan pernyataan yang tidak pantas terhadap Carlos Alcaraz pada kesempatan lain. Kali ini, ia melangkah lebih jauh dengan mempertanyakan penyebab cedera pergelangan tangan sang pemain, yang membuatnya absen dari kompetisi sejak pertengahan April, seraya menegaskan bahwa ia memberikan penjelasan tanpa bukti apa pun.

Carlos Alcaraz membalas Gianni Danieli dengan caranya sendiri. Ia tidak memberikan tanggapan lisan maupun tertulis, karena ia menganggap dirinya berada di atas rumor semacam ini, di samping fakta bahwa tempat dan waktunya tidak tepat untuk itu.

Alcaraz mengundurkan diri dari turnamen Cincinnati dan belum mengambil keputusan akhir mengenai turnamen Amerika Terbuka, tetapi hari ini ia membalas dengan caranya sendiri terhadap tuduhan bahwa ia menderita depresi, yaitu dengan berfokus pada persiapan untuk kembali ke sirkuit tenis begitu ia pulih dari cedera ringan di pergelangan tangannya.

Memang benar bahwa belum ada laporan medis resmi yang menjelaskan sifat atau rincian cedera tersebut. Namun, diketahui bahwa tendonnya mengalami peradangan dan tulang rawannya rusak, meski tidak ada pernyataan apa pun dari sang pemain atau timnya.

Antonio Hernandez, direktur komunikasi di klub Real Sociedad de Campo di El Palmar, membagikan potongan video yang memperlihatkan Carlos Alcaraz berlatih hari Selasa ini bersama Carles Hernandez sebagai partner latihan, dan berkomentar: "Depresi? Omong kosong".

Pemain berusia 23 tahun, peraih tujuh gelar di empat turnamen besar, akan mengumumkan apakah ia merasa cukup bugar untuk pergi ke New York atau tidak, tetapi video tersebut memperlihatkan aktivitasnya hari ini yang bertentangan dengan isu bahwa ia menderita depresi.







