Video: Setelah kegagalan di Piala Dunia... Vinícius mengejutkan para penggemarnya dengan penampilan yang unik

Bintang Brasil Vinícius Júnior, pemain Real Madrid, tampil dengan penampilan baru yang mengejutkan saat sedang berlibur di Italia, setelah Seleção tersingkir lebih awal dari Piala Dunia oleh Norwegia di babak 16 besar.

Penata rambut terkenal "Scarfad" membagikan foto-foto kunjungan Vinícius ke salonnya di Milan melalui akun media sosialnya, yang memperlihatkan penampilan mencolok sang bintang Brasil yang mengejutkan para pengikutnya.

Bukan potongan rambutnya yang menjadi sorotan, melainkan janggut lebat yang ditumbuhkan pemain berusia 26 tahun itu selama liburannya, sebuah perubahan yang jelas dari penampilannya yang biasa dilihat para penggemar di lapangan.

Vinícius meninggalkan turnamen dunia tersebut sebagai salah satu bintang utama timnas Brasil, meskipun penampilannya tidak cukup untuk menyelamatkan tim asuhan Carlo Ancelotti dari kekalahan mengejutkan 1-2 melawan Norwegia, yang mengakibatkan tersingkirnya tim tersebut lebih awal dan mengakhiri harapan Seleção untuk meraih gelar keenam.

Bintang Los Blancos ini bersiap untuk kembali berlatih bersama Real Madrid guna mempersiapkan diri menjelang dimulainya kembali musim kompetisi, setelah klub tersebut memberinya waktu istirahat untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya pasca-partisipasinya di Piala Dunia.