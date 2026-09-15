Al Hilal Arab Saudi meraih kemenangan dramatis atas tamunya, Al Gharafa Qatar, dengan skor dua gol berbalas satu, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya malam ini di Stadion Kingdom Arena, pada laga pekan pertama Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal unggul pada menit 45+3 melalui penalti yang dieksekusi Ruben Neves.









Al Gharafa berupaya menyamakan kedudukan pada babak kedua, tetapi Al Hilal justru lebih berbahaya dan menyia-nyiakan beberapa peluang emas.

Menit ke-73 menjadi saksi gol kedua Al Hilal yang dicetak Sergej Milinkovic-Savic lewat sundulan istimewa dengan memanfaatkan umpan silang Neves.









Pada menit kedua masa tambahan waktu, Alaeddine Hasan mencetak satu-satunya gol Al Gharafa lewat tembakan indah dari luar kotak penalti yang gagal dihalau Yassine Bounou.









Al Hilal meraih 3 poin pertamanya yang menempatkannya di posisi ketiga klasemen Liga Champions Asia Elite, sementara Al Gharafa masih tanpa poin di posisi ke-14.

Pertandingan diwarnai insiden yang disayangkan pada menit ke-23, ketika Crysencio Summerville, pemain Al Hilal, terlibat perselisihan dengan Ismael Bennacer, yang menjalani laga perdananya dengan kostum Al Gharafa.

Keributan bermula saat Summerville menarik kostum Abdulrahman Al Rashidi, pemain Al Gharafa, dan mendorongnya dengan keras hingga terjatuh ke tanah di luar lapangan.

Ketika beberapa pemain turun tangan, Bennacer menarik kepala pemain Al Hilal dengan keras, sehingga pecahlah bentrokan sengit antarpemain.

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Wasit mengeluarkan kartu merah langsung kepada Summerville, sebelum kemudian mengeluarkan kartu serupa kepada Bennacer setelah keadaan mereda.







