Video: Setelah comeback Inggris... Pelatih Kongo menerima kabar meninggalnya ayahnya saat siaran langsung

Konferensi pers pelatih tim nasional Republik Demokratik Kongo, Sébastien Desabre, berubah menjadi momen kemanusiaan yang mengharukan, setelah diumumkan bahwa ayahnya meninggal dunia segera setelah ia selesai berbicara kepada media, menyusul kekalahan timnya dari Inggris dengan skor 1-2 di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Saat itu, Desabre sedang menjawab pertanyaan para jurnalis mengenai pertandingan yang digelar di Kota Atlanta, sebelum petugas humas tim nasional menyela dan mengumumkan kabar duka tersebut, sekaligus menyampaikan belasungkawa kepada sang pelatih di hadapan para hadirin.

Juru bicara tersebut berkata: “Terima kasih, dan kami ingin memberitahukan bahwa pelatih telah kehilangan ayahnya, dan kami menyampaikan belasungkawa yang tulus kepadanya.”

Desabre tampak terkejut mendengar kabar tersebut; ia terdiam sejenak sebelum hanya berkata, “Terima kasih,” lalu meninggalkan ruang konferensi pers.

Belum jelas apakah pelatih asal Prancis itu telah menerima kabar duka tersebut sebelum diumumkan atau apakah ini adalah pertama kalinya ia mengetahuinya.

Timnas Kongo tersingkir dari turnamen ini setelah sempat unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Brian Sibenga, sebelum Harry Kane membalikkan keadaan untuk Inggris dengan mencetak dua gol, sehingga mengakhiri impian tim Afrika tersebut untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia, meskipun kiper Lionel Mpasi tampil gemilang.

Meskipun kecewa dengan tersingkirnya timnya, Desabre mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan para pemainnya selama turnamen ini, sambil menegaskan bahwa timnya telah memperoleh pengalaman berharga untuk masa depan.

Pelatih tersebut mengatakan, “Kami merasa kecewa karena kami yakin mampu lolos. Mungkin kami kurang berpengalaman di saat-saat terakhir, tapi begitulah sepak bola.”

Ia menambahkan, “Kami belajar, terus berkembang, dan melangkah maju dengan tenang. Kami berjuang dengan semangat rakyat Kongo, dan menampilkan pertandingan yang bagus melawan salah satu tim terbaik di dunia, dan itulah yang paling akan kami ingat dari partisipasi ini.”

Desabre dianggap sebagai sosok yang mencetak prestasi bersejarah bersama tim nasional Republik Demokratik Kongo, setelah berhasil membawa tim tersebut lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 1974—ketika tim tersebut masih berkompetisi dengan nama Zaire—serta berhasil membawa timnya melaju ke babak gugur setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1.