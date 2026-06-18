Video: Setelah cedera terparah di Piala Dunia... Qatar menghadapi serangan gencar Kanada dengan sembilan pemain

Dua pemain tim nasional Qatar diusir dari lapangan saat bertanding melawan Kanada, dini hari Jumat ini menurut waktu Greenwich, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Hammam Al-Amin menerima kartu merah langsung pada menit ke-33, setelah menghalangi pemain Kanada, Saïl Larin, saat pemain tersebut sedang dalam perjalanan untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper Mahmoud Abu Nada.

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Wasit awalnya memberikan tendangan penalti, sebelum memeriksa tayangan ulang video (VAR) dan memutuskan untuk memberikan tendangan bebas langsung di dekat garis kotak penalti, disertai pengusiran pemain Qatar tersebut.

Hammam Al-Amin pun menjadi pemain tercepat yang menerima kartu merah di Piala Dunia, sejak pemain Kolombia Carlos Sánchez, yang diusir hanya dalam waktu 4 menit saat Kolombia melawan Jepang di Piala Dunia 2018, menurut situs "stats foot" Prancis.









Tim Al-Anabi kembali mengalami pukulan telak pada menit ke-54, ketika pemainnya, Asim Madbouh, juga menerima kartu merah langsung, setelah melakukan tekel keras terhadap pemain Kanada, Ismail Koné, yang meninggalkan lapangan dengan digotong menggunakan tandu di tengah sorakan penonton.

Cedera Koné tampak serius, karena kakinya terlihat seolah-olah patah, sementara para pemain Kanada menepuk-nepuk kepala mereka dan pada awalnya mencoba menyerang Madbouh.

Namun, pemain asal Qatar itu mengungkapkan betapa terkejutnya dia atas cedera yang dialami Koné, yang membuat para pemain Kanada bersimpati dan menghiburnya saat dia meninggalkan lapangan setelah diusir.