Pelatih baru asal Jerman untuk tim Al-Ittihad, Jens Wissing, menghitung sisi positif dari pemusatan latihan (TC) luar negeri yang dijalani tim di kota Marbella, Spanyol, dalam beberapa waktu terakhir.

Al-Ittihad menjalani dua laga uji coba, kemarin Kamis, kalah di laga pertama dari Real Mallorca (Spanyol) dengan skor 2-4, sebelum bermain imbang di laga kedua melawan Malaga dengan skor 2-2, dalam pertandingan terakhirnya di TC luar negeri di kota Marbella, Spanyol.

Wissing mengatakan, dalam pernyataan kepada akun resmi klub Al-Ittihad di situs "X", usai kedua laga tersebut: "Kami menutup hari-hari terakhir TC dengan menjalani dua laga uji coba yang berat melawan dua tim Spanyol, keduanya tim yang bagus dan tidak mudah untuk dihadapi."

Ia menambahkan: "Saya sangat puas dengan penampilan para pemain hari ini, dan juga sepanjang TC seperti yang saya sampaikan kepada mereka. Terima kasih banyak atas komitmen mereka selama beberapa pekan terakhir."

Ia melanjutkan: "Kami memulai dengan baik di Jeddah, lalu kami menjalani dua setengah pekan yang sangat berat di Marbella. Saya melihat kemajuan besar dari sisi fisik maupun taktik, saya juga melihat kelompok yang solid dan energi yang sangat baik."

Ia menegaskan: "Tentu saja tidak semuanya sempurna, dan tidak mungkin sempurna pada tahap ini, tetapi seperti yang saya katakan, saya melihat kemajuan besar, perbaikan, dan perkembangan, dan bagi saya itu adalah hal yang paling penting."

Ia menutup: "Sekarang kami harus beristirahat selama beberapa hari, kemudian kami melanjutkan di Jeddah untuk tahap terakhir persiapan sebelum awal musim baru."

Al-Ittihad memulai TC luar negerinya di Spanyol pada pertengahan bulan Juli ini, dan berhasil memenangi dua pertandingan pertama melawan Orlando Pirates (Afrika Selatan) 3-2 dan Las Palmas (Spanyol) 2-1, sebelum laga melawan Real Mallorca dan Malaga.

"Al-Nour" akan kembali ke kota Jeddah dalam beberapa jam ke depan, guna menjalani tahap ketiga dan terakhir persiapan untuk musim baru.

Pertandingan resmi pertama tim Saudi tersebut pada musim baru akan menghadapi klub Al-Jazira (Uni Emirat Arab), di babak play-off kualifikasi Liga Champions Asia Elite, pada 11 Agustus mendatang.