Video: Setelah absen selama 6 bulan... Al-Nusairi memulai rangkaian pertandingan persahabatan bersama Al-Ittihad

Penyerang Al-Ittihad Jeddah asal Maroko, Youssef El-Nassiri, memulai kembali tradisi mencetak dua gol dalam satu pertandingan bersama timnya, setelah absen selama sekitar enam bulan sejak terakhir kali ia mencetak dua gol dalam karier sepak bolanya.

Al-Nusairi mencetak dua gol untuk Al-Ittihad ke gawang Neom, hari Rabu ini, di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Saat "Al-Amid" tertinggal 2-0, Al-Nusairi berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-38, setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper Neom, sebelum dengan cerdik memasukkan bola ke gawang.

Di menit terakhir babak pertama, penyerang asal Maroko itu menyamakan kedudukan, setelah mencetak gol keduanya dan gol kedua bagi timnya, setelah kembali berhadapan satu lawan satu dengan kiper Neom dari dalam kotak penalti.

Ini menjadi dua gol pertama yang dicetak Al-Nassiri bersama Al-Ittihad, sejak bergabung dengan tim tersebut pada bursa transfer musim dingin lalu, setelah pindah dari Fenerbahçe.

Ini juga menjadi brace pertama bagi penyerang asal Maroko tersebut dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, tepatnya sejak ia melakukannya saat menghadapi Gaziantep pada 27 Oktober lalu, di pekan ke-10 Liga Turki.

Secara keseluruhan, pemain berusia 28 tahun ini telah mencetak enam gol bersama Al-Ittihad Jeddah di berbagai kompetisi, dan empat gol di Liga Roshen Saudi.