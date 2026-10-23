Gol-gol dari pemain Belanda Georginio Wijnaldum, gelandang Al Ittihad, kembali hadir di Liga Roshn Arab Saudi, setelah absen selama sekitar 5 bulan.

Al Ittihad menang atas Al Diriyah dengan skor 2-0, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Jumat ini, di Stadion Al Inma Jeddah, pada pekan kesebelas kompetisi Liga Roshn.

Wijnaldum mencetak gol kedua Al Ittihad pada menit ke-77 pertandingan, melalui tendangan penalti yang dieksekusinya dengan cemerlang ke gawang Al Diriyah.

Gol tersebut menjadi yang pertama bagi gelandang Belanda itu bersama klub Al Ittihad di Liga Roshn, setelah bergabung dengan skuad mereka selama periode transfer musim panas lalu secara gratis, usai berakhirnya kontraknya dengan klub Al Ettifaq.

Dengan demikian, Wijnaldum kembali mencetak gol di Liga Roshn setelah absen selama 5 bulan, sejak golnya yang terakhir di kompetisi tersebut bersama tim lamanya, Al Ettifaq.

Gol terakhir Wijnaldum bersama Al Ettifaq tercipta pada tanggal 9 Mei lalu, saat kemenangan atas Al Khaleej dengan skor telak 5-0, pada pekan ketiga puluh dua musim lalu Liga Roshn.

Sejak saat itu, pemain Belanda tersebut menjalani dua laga bersama Al Ettifaq di kompetisi ini, melawan Al Ittihad dan Neom, lalu 3 laga bersama "Al Numour" melawan Al Faisaly, Al Hilal, dan Al Ettifaq, yang mana ia tidak berhasil mencetak satu gol pun, sebelum gol ke gawang Al Diriyah.

Perlu diingat bahwa Wijnaldum sebelumnya telah mencetak satu-satunya gol bersama tim Al Ittihad, namun gol itu tercipta di ajang Liga Champions Asia Elite, tepatnya saat imbang melawan Al Shamal asal Qatar dengan skor 1-1 pada pekan pertama fase liga.