Klub Al Nassr menghidupkan kembali gol ikonik yang dicetak oleh pemain asal Prancis, Nabil Fekir, pemain Abha saat ini, ke gawang Paris Saint-Germain sekitar 8 tahun lalu.

Al Nassr menang atas Abha dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Rabu ini, di Stadion Al Awwal Park, pada pekan keenam Liga Roshn.

Pada menit ke-75 pertandingan, Nabil Fekir mencetak satu-satunya gol Abha, yaitu melalui tendangan bebas yang mengejutkan kiper Al Nassr asal Brasil, Bento, ketika ia melepaskan tendangan ke arah sudut tempat sang kiper berdiri.

Gol tersebut mengingatkan kembali pada gol lain yang dicetak Fekir sekitar 8 tahun lalu ke gawang Paris Saint-Germain, tepatnya pada 21 Januari 2018, ketika ia masih menjadi pemain Lyon.

Fekir mencetak gol pertama Lyon pada menit kedua pertandingan, melalui tendangan bebas yang mengejutkan kiper Alphonse Areola, setelah pemain asal Prancis itu melepaskan tendangan ke arah sudut yang dijaganya.

Bintang Prancis itu tak berhenti sampai di situ, di mana ia menciptakan gol kedua yang dicetak penyerang asal Belanda, Memphis Depay, sehingga membawa Lyon menang atas Paris Saint-Germain dengan skor 2-1, pada pekan kedua puluh dua Liga Prancis.

Perlu diingat bahwa Nabil Fekir bergabung dengan Abha pada bursa transfer musim panas lalu, datang dari Al Jazira Uni Emirat Arab, dan ini merupakan gol pertamanya di Liga Roshn Saudi.

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