Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional Portugal di ajang Piala Dunia, berkat dua golnya ke gawang Uzbekistan.

Timnas Portugal bertanding melawan timnas Uzbekistan, hari Selasa ini, di Stadion Houston, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit keenam pertandingan, Ronaldo mencetak gol pertama Portugal ke gawang timnas Uzbekistan, setelah dengan cerdik menyambar umpan silang dari João Cancelo dan mengarahkannya ke dalam gawang.

Ronaldo kemudian menambah gol keduanya dan gol ketiga bagi timnas Portugal pada menit ke-39, setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper timnas Uzbekistan, dan dengan cerdik melepaskan bola ke sisi kiri gawang seperti biasa.

Dengan dua gol tersebut, Ronaldo membuka rekening golnya di Piala Dunia kali ini, setelah sebelumnya gagal mencetak gol saat imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Bintang Portugal ini pun mencetak gol kesepuluhnya sepanjang sejarah Piala Dunia, dalam partisipasinya yang keenam di ajang tersebut, setelah sebelumnya mencetak 8 gol pada edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Ronaldo mencetak satu gol pada 2006 melawan Iran, 2010 melawan Korea Utara, 2014 melawan Ghana, dan 2022 melawan tim Afrika yang sama, sementara ia mencetak 4 gol lainnya di Piala Dunia 2018, yaitu hat-trick melawan Spanyol dan satu gol melawan Maroko.

Dengan dua golnya melawan Uzbekistan, Ronaldo kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol, unggul satu gol dari legenda Eusébio.

Eusébio telah memegang rekor bersejarah ini selama 60 tahun penuh, tepatnya sejak Piala Dunia 1966, ketika ia mencetak 9 gol dalam satu edisi turnamen, dan membawa timnas Portugal meraih peringkat ketiga, yang merupakan pencapaian terbaiknya sepanjang sejarah.