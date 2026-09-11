Pemain asal Argentina, Franco Mastantuono, mencetak gol pertamanya dengan seragam Fiorentina saat menghadapi Venezia pada hari Jumat ini, dalam laga pekan keempat Serie A Italia, sehingga memberikan timnya keunggulan menegangkan dengan skor 2-1.

Gol Mastantuono, yang dipinjam dari Real Madrid, tercipta dengan cara yang menarik, setelah ia menerima dua bola beruntun di sisi kanan pada menit ke-29 dan ke-30, lalu melepaskan tembakan dua kali dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti, melewati kiper Venezia.

Penyerang asal Argentina itu tampil impresif, sebelum akhirnya meninggalkan jejak golnya yang pertama bersama tim, dalam penampilan keempatnya di Serie A Italia dengan seragam Fiorentina.

Awal ketajaman Mastantuono bertepatan dengan penampilan perdana pelatih baru Paolo Vanoli, yang mengambil alih kepemimpinan tim menggantikan Grosso, setelah start buruk Fiorentina yang tidak meraih satu poin pun dalam tiga pertandingan pertamanya di kompetisi tersebut.