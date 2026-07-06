Video: Setelah 16 tahun... Merino menghancurkan harapan terakhir Ronaldo dengan kenangan gelar Piala Dunia

Pemain tim nasional Spanyol, Mikel Merino, terus membuktikan reputasinya sebagai salah satu pemain paling menentukan di momen-momen krusial.

Bintang timnas Spanyol ini kembali menunjukkan penampilannya yang gemilang di ajang-ajang besar, setelah mencetak gol kemenangan pada menit ke-91 melawan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang membawa “La Roja” melaju ke perempat final, Senin malam ini.

Ini bukanlah kali pertama Merino meninggalkan jejaknya di menit-menit krusial, karena sebelumnya ia juga mencetak gol bersejarah pada menit ke-119 melawan Jerman di perempat final Euro 2024, yang menegaskan kemampuannya yang konsisten di tengah tekanan tertinggi.

Merino juga mencatatkan namanya dalam sejarah, setelah menjadi pemain Spanyol pertama yang mencetak gol di babak 16 besar Piala Dunia sejak David Villa, yang mencetak gol ke gawang Portugal pada 29 Juni 2010, dalam edisi di mana timnas Spanyol meraih gelar juara dunia satu-satunya mereka, menurut data dari Stats Foot.

Dengan gol ini, Merino mengulangi prestasi yang telah absen dari tim nasional Spanyol selama 16 tahun, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain kunci di momen-momen krusial dalam barisan “La Roja”.