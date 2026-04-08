Video: Seperti dalam skenario pertandingan Piala... Suporter Barcelona menyerang bus Atlético Madrid

Bus Atlético Madrid diserang oleh suporter Barcelona, menjelang dimulainya pertandingan kedua tim malam ini, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Sebelum pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid bulan lalu, pada leg kedua semifinal Copa del Rey, beberapa suporter Barcelona yang fanatik menghancurkan jendela bus Atlético sebelum mereka tiba di stadion.

Surat kabar "Marca" melaporkan pada Rabu ini: "Hal itu memang terjadi pada kunjungan sebelumnya ke Stadion Camp Nou selama leg kedua semifinal Copa del Rey, dan terulang kembali sebelum dimulainya pertandingan perempat final Liga Champions, di mana benda-benda dilemparkan ke bus Atletico, yang mengakibatkan dua jendela pecah."

Lalu dilanjutkan: "Meskipun insiden kali ini terjadi di jalan yang berada sebelum jalan menuju Stadion Camp Nou, namun kenyataannya, dalam kedua kasus tersebut, bus tim Atlético Madrid tidak dapat mencapai stadion dengan kondisi keamanan yang memadai, karena terkena hujan benda-benda yang, meskipun tidak menyebabkan cedera pada anggota tim, namun mengakibatkan kerusakan material."

Dan ditutup dengan: "Secara spesifik, kerusakan terkonsentrasi pada kaca depan di sisi pengemudi, yang hancur total. Sayangnya, insiden ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan semakin memperburuk kekecewaan Atlético Madrid setelah mereka mengalami hal yang sama selama kunjungan sebelumnya."

Surat kabar "Sport" mempublikasikan sebuah video untuk memperlihatkan kerusakan yang menimpa bus tersebut.