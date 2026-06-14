Video: Seorang polisi mengejutkan para penonton Piala Dunia dengan tindakan yang menakjubkan

Sersan Connor Hardy, yang bertugas di Kepolisian Boston, menjadi salah satu tokoh yang menonjol di Piala Dunia 2026, berkat tindakannya yang mengesankan bersama para pendukung Skotlandia.

Timnas Skotlandia memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan berharga atas Haiti, dengan skor 1-0, dalam Grup C yang juga dihuni oleh Maroko dan Brasil.

Surat kabar "Boston Herald" melaporkan bahwa Hardy memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan keahliannya dalam sepak bola, di tengah-tengah para penonton Amerika dan pendukung Skotlandia.

Hardy berkata, "Saya melihat sekelompok penggemar Amerika bersama penggemar Skotlandia sedang menendang bola, jadi saya langsung menghampiri mereka, dan saya rasa mereka mengira saya akan merebut bola dari mereka."

Dia menambahkan, "Sebenarnya, saya akhirnya mengambil bola itu, tapi dengan cara yang ramah, saya ikut bermain bersama mereka dan bersenang-senang sebentar. Mereka menyukainya pada akhirnya, dan itu menyenangkan."

Mengenai viralnya video tersebut di internet, ia berkomentar sambil tertawa, "Saya merasa khawatir, tapi ini luar biasa dan lucu sebagai hiburan, dan mencerminkan citra yang baik tentang Kota Boston, di mana semua orang di sini hidup berdampingan, bahkan polisi pun berinteraksi dengan masyarakat."

Polisi Boston membagikan video tersebut di platform X, di mana Hardy terlihat memamerkan keterampilan sepak bolanya di tengah sorakan dan tepuk tangan penonton, lalu menari sebagai bentuk perayaan.