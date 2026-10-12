Tiupan peluit akhir derbi South Coast yang berakhir dengan kemenangan Southampton 1-0 ternyata bukan akhir dari segalanya, melainkan justru percikan ledakan keamanan besar di luar tembok Stadion St Mary's. Kekacauan meluas, pagar pembatas rusak, bentrokan sengit, serta keterlibatan besar polisi antihuru-hara dan pasukan berkuda, dalam pemandangan yang mengingatkan pada hari-hari terkelam kerusuhan sepak bola Inggris.

Kerusuhan itu meletus setelah laga antara dua rival tradisional, Southampton dan Portsmouth, yang berakhir 1-0 untuk tuan rumah. Sekelompok suporter kedua tim berusaha terlibat bentrokan langsung setelah saling melontarkan cacian dan nyanyian provokatif.

Kepolisian Hampshire, menurut "The Sun", memastikan bahwa para suporter merusak dan membongkar pagar pemisah dalam upaya untuk saling mendekat, sebelum pihak kepolisian dan petugas keamanan berhasil mencegah bentrokan langsung dan mengendalikan situasi.

Insiden tersebut memaksa dilakukannya operasi keamanan berskala besar, yang melibatkan unit antihuru-hara dan personel polisi berkuda untuk memecah kerumunan yang marah di luar stadion.

Seorang petugas terluka dan 4 orang diamankan

Kekacauan itu menyebabkan seorang petugas polisi mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan yang diperlukan, sementara polisi menangkap empat orang.

Dalam pernyataannya, polisi menyebutkan bahwa penangkapan tersebut terbagi sebagai berikut:

Sebelum pertandingan: penangkapan dua pemuda berusia 20 tahun dari Southampton dan 18 tahun dari Ringwood, atas dugaan memiliki flare yang dilarang.

Setelah pertandingan: penangkapan seorang pria berusia 38 tahun dari Southampton, atas dugaan menghalangi arus lalu lintas di jalan raya saat bus suporter Portsmouth meninggalkan lokasi.

Di luar lingkup pertandingan: penangkapan pria keempat saat patroli polisi di Hoglands Park, setelah diduga memiliki minuman hasil curian, ditambah penahanan seorang pria berusia 50 tahun yang ditemukan membawa alat besi, dan ditangkap atas dugaan pencurian di toko serta kepemilikan senjata berbahaya di tempat umum.





Penjelasan dari kepolisian

Di sisi lain, Asisten Kepala Kepolisian dan pemimpin operasi keamanan, Simon Dodds, berusaha meredam gaung peristiwa tersebut dengan menyebut operasi keamanan "sangat sukses" meski ada beberapa masalah.

Dodds berkata: "Kami menyaksikan sekitar 30 ribu suporter datang ke pertandingan dan pulang dengan aman. Sayangnya, segelintir suporter mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan kekacauan, tetapi tim lapangan kami, dengan dukungan para pengawas klub, mampu bertindak tegas dan mengendalikan situasi."

Ia menambahkan: "Saya ingin berterima kasih atas profesionalisme para petugas dan staf kami yang bekerja bersama kedua klub untuk memastikan ini menjadi pertandingan yang aman bagi semua orang. Sayangnya, tindakan kelompok kecil itu menyebabkan keterlambatan keberangkatan bus tim tamu, tetapi saya senang tidak ada korban cedera serius."

Investigasi diperluas dengan drone

Juru bicara Kepolisian Hampshire memastikan bahwa investigasi masih berlangsung, dan para penyidik akan meninjau seluruh rekaman untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat.

Juru bicara tersebut mengatakan: "Para penyidik kini akan meninjau seluruh rekaman yang tersedia, termasuk rekaman kamera yang dipasang di tubuh para petugas polisi, video yang diambil tim pengumpul bukti, kamera pengawas, dan drone."

Ia menyinggung bahwa ketegangan juga telah mencapai puncaknya di dalam stadion pada menit ke-53 dalam laga yang disebut "kacau", sebelum kekacauan itu berpindah dari dalam lapangan ke luar stadion setelah peluit akhir.







