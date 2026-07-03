Video: Seorang anak asal Aljazair merekam saat-saat ia pingsan di tengah kerumunan suporter Maroko

Kaos tim nasional Aljazair yang dikenakan oleh anak bernama Wasim tidak mampu melindunginya dari serangan berkelompok yang dialaminya di kota Boston, Amerika Serikat, setelah pertandingan Maroko melawan Belanda dalam Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan ia kehilangan kesadaran akibat pukulan-pukulan yang tepat mengarah ke kepalanya.

Wassim, yang berusia 14 tahun dan memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Aljazair, menjadi korban penyerangan massal di salah satu area suporter di kota Boston, di sela-sela pertandingan Maroko melawan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Dalam penampilan pertamanya setelah insiden tersebut, Wasim mengungkapkan detail kejadian tersebut kepada stasiun televisi Aljazair saat ia menonton pertandingan Aljazair melawan Swiss dari tribun Stadion "BC Place".

Wassim berkata: “Saya sedang menonton pertandingan Maroko melawan Belanda bersama teman-teman di area saya. Terjadi perkelahian di antara para pendukung Maroko, dan tiba-tiba mereka menyerang saya, hanya karena saya mengenakan kaos Aljazair.”

Ia menambahkan sambil menggambarkan momen penyerangan tersebut: “Mereka mengeroyok saya dan menendang saya. Saya tidak bisa melawan. Pukulan mereka langsung mengenai kepala saya hingga saya benar-benar pingsan.”

Anak laki-laki asal Aljazair itu kemudian muncul di tribun penonton saat pertandingan Aljazair melawan Swiss, dikelilingi oleh para pendukung Les Verts, dalam sebuah pemandangan solidaritas yang mengesankan.

Wassim menunjukkan betapa terharunya dia setelah Presiden Abdelmadjid Tebboune berbicara tentang dirinya, sambil berkata: “Saya melihat Presiden berbicara tentang saya dan saya tidak bisa berkata-kata karena kegembiraan; ini adalah kehormatan besar, dan saya merasa seluruh rakyat Aljazair mendukung saya.”

Peristiwa yang terjadi setelah pertandingan Maroko melawan Belanda di Piala Dunia 2026 ini memicu reaksi luas, setelah Wasim mendokumentasikan detailnya dalam sebuah video.

Menurut laporan media Aljazair, anak itu mengenakan seragam tim nasional Aljazair, namun ia hadir untuk mendukung tim nasional Maroko. Situasi kemudian memanas setelah tim nasional Belanda unggul. Sebuah video yang beredar menunjukkan bahwa ia diserang oleh sekitar 35 orang, yang mengakibatkan ia pingsan dan terjatuh ke tanah, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.