Video: Seolah-olah dia seorang pemimpin negara... Para penggemar Portugal menjadi histeris melihat Ronaldo!

Pemain Portugal Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan, namun kali ini di luar lapangan, setelah kemunculannya di depan tempat tinggal tim nasional Portugal di kota Toronto, Kanada, berubah menjadi momen yang luar biasa, menyusul lolosnya tim tersebut ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 berkat kemenangan atas Kroasia dengan skor 2-1.

Ronaldo mencetak gol pertama Portugal melalui tendangan penalti, yang merupakan gol pertamanya dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia, sekaligus menjadikannya pemain tertua yang mencetak gol dalam sejarah babak gugur kompetisi tersebut.

Ribuan pendukung Portugal berkumpul di depan hotel tempat rombongan tim nasional menginap, dan terus meneriakkan nama Ronaldo, menanti saat ia keluar, di tengah suasana perayaan yang riuh setelah kemenangan atas tim nasional Kroasia.

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Sebuah video yang beredar memperlihatkan kapten Portugal itu memimpin rekan-rekannya ke depan jendela salah satu kamar di hotel, meminta para pemain untuk bergerak cepat, sebelum akhirnya muncul di hadapan para penggemar.

Begitu Ronaldo muncul, area di sekitar hotel langsung riuh dengan sorakan, sementara suara para penggemar yang terus meneriakkan namanya dengan gila-gilaan pun menggema, dalam pemandangan yang mencerminkan popularitas luar biasa yang dimiliki kapten “Brasil Eropa” ini.

Hal ini tidak hanya sebatas sorakan saja, tetapi para penggemar juga sibuk merekam video dan mengambil foto, seolah-olah kemunculan Ronaldo adalah peristiwa terpenting bagi mereka. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa bintang Portugal tersebut tetap menjadi ikon yang luar biasa di mata para penggemar, bahkan di usianya yang ke-41.

Timnas Portugal terus melaju di Piala Dunia 2026, di mana mereka akan berhadapan dengan Spanyol di babak 16 besar turnamen tersebut.







