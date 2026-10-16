Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
imago-sport-1062463282.jpgNaushad
Diterjemahkan oleh

Video: "Sendi bahuku terlepas" - Yasser Al-Qahtani mengenang kembali duelnya dengan Wael Gomaa

Y. Al Qahtani
W. Gomaa
Saudi Arabia
Egypt
Arab Saudi
Mesir

Apa yang dikatakan legenda sepak bola Arab Saudi?

Yasser Al-Qahtani, legenda sepak bola Arab Saudi, mengenang kembali momen duelnya dengan Wael Gomaa, mantan bek Al Ahly dan timnas Mesir, yang berakhir dengan cedera dislokasi bahu yang dialaminya.

Al-Qahtani mengatakan dalam pernyataan kepada kanal "Thmanyah" Arab Saudi: "Saya menghadapi Wael Gomaa saat ia masih berkepala plontos, dan di periode terbaik timnas Mesir."

Ia menjelaskan: "Kami menghadapi timnas Mesir dalam laga uji coba sebelum menghadapi Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2006. Mereka adalah tim yang kuat secara tidak normal, dan berhasil mengalahkan kami dengan satu gol tanpa balas."

Ia menambahkan: "Saya tidak mampu mengalahkannya (Wael Gomaa) dalam perebutan bola satu pun, dan pada akhirnya dia menyebabkan bahu saya mengalami dislokasi tanpa sengaja."

Ia menutup: "Saya menyukainya sebagai pribadi dan sahabat yang berharga, tetapi juga sebagai pemain. Dia kuat, memiliki kepribadian, dan bersama timnas Mesir meraih gelar Piala Afrika 3 kali berturut-turut, namun dia tidak beruntung karena tidak pernah lolos ke Piala Dunia."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google