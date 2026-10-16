Yasser Al-Qahtani, legenda sepak bola Arab Saudi, mengenang kembali momen duelnya dengan Wael Gomaa, mantan bek Al Ahly dan timnas Mesir, yang berakhir dengan cedera dislokasi bahu yang dialaminya.

Al-Qahtani mengatakan dalam pernyataan kepada kanal "Thmanyah" Arab Saudi: "Saya menghadapi Wael Gomaa saat ia masih berkepala plontos, dan di periode terbaik timnas Mesir."

Ia menjelaskan: "Kami menghadapi timnas Mesir dalam laga uji coba sebelum menghadapi Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2006. Mereka adalah tim yang kuat secara tidak normal, dan berhasil mengalahkan kami dengan satu gol tanpa balas."

Ia menambahkan: "Saya tidak mampu mengalahkannya (Wael Gomaa) dalam perebutan bola satu pun, dan pada akhirnya dia menyebabkan bahu saya mengalami dislokasi tanpa sengaja."

Ia menutup: "Saya menyukainya sebagai pribadi dan sahabat yang berharga, tetapi juga sebagai pemain. Dia kuat, memiliki kepribadian, dan bersama timnas Mesir meraih gelar Piala Afrika 3 kali berturut-turut, namun dia tidak beruntung karena tidak pernah lolos ke Piala Dunia."