Video: Selebrasi Gila, Neymar Sulut Kemarahan Lawan-Lawannya di Piala Brasil

Neymar terus menjadi bahan kontroversi di dalam lapangan setelah terlibat cekcok dengan suporter dan para pemain Remo usai membawa Santos lolos ke perempatfinal Piala Brasil.

Santos memastikan satu tempat di babak perempatfinal setelah mengalahkan Remo dengan skor 1-0 di Stadion "Mangueirao", sebelum momen-momen setelah peluit panjang diwarnai suasana penuh ketegangan.

Neymar bergerak ke arah bangku cadangan Remo dan suporter tuan rumah, serta berulang kali melontarkan kalimat "kalian tersingkir", sebuah tindakan yang memicu ketegangan di dalam lapangan, sebelum sejumlah pemain turun tangan untuk meredam situasi.

Sebuah video tersebar di media sosial yang memperlihatkan Neymar di lorong menuju ruang ganti, di mana ia memprovokasi sejumlah orang yang berafiliasi dengan klub Remo dengan menari dan menunjuk ke logo Santos.

Neymar sebelumnya telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional sekitar sepekan lalu, setelah timnas Brasil tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara kontraknya dengan Santos akan berakhir pada Desember mendatang.