Pelatih timnas Oman, Tarek Sektioui, mengatakan bahwa ia merasa sangat kecewa setelah kekalahan 1-0 dari Uni Emirat Arab di semifinal Piala Teluk, Sabtu.

Pelatih asal Maroko itu menegaskan bahwa timnya tidak layak menerima kekalahan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancaranya dengan saluran Al Kass Qatar seusai pertandingan.

Sektioui menambahkan bahwa para pemain menunjukkan penampilan yang luar biasa, disiplin taktik yang tinggi, serta keinginan kuat untuk bangkit dan menekan lawan.

Ia menjelaskan bahwa tidak ada rahasia di balik membaiknya performa: "Hanya kerja keras dan usaha," seraya menyebut bahwa dirinya masih baru menangani timnas Oman, dan bahwa tim menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya cedera dan kelelahan para pemain setelah berakhirnya musim serta tidak adanya pemusatan latihan yang panjang sebelum turnamen.

Forum Kooora









Ia menegaskan bahwa penampilan tim sudah bagus dan bahwa performa timnas "semakin berkembang seiring berjalannya turnamen".

Mengenai spekulasi yang membahas masa depannya bersama "Al-Ahmar", Sektioui menekankan bahwa kontraknya berdurasi empat tahun, seraya menjelaskan bahwa tujuannya adalah membangun tim yang kompetitif dan kuat serta lolos ke Piala Dunia mendatang.









Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Sektioui mengatakan, sebagaimana dipublikasikan akun timnas Oman melalui platform X: "Kami tampil bagus, tetapi tidak berhasil kembali ke dalam pertandingan. Tim Uni Emirat Arab tangguh dan terorganisir, dan kami berusaha untuk realistis sepanjang laga."

Ia melanjutkan: "Saya sedih atas kekalahan ini dan kami tidak layak menerimanya, meski dengan kondisi yang kami alami. Kami banyak mengambil manfaat dari turnamen ini dan melaluinya kami ingin mengetahui secara persis di mana posisi kami, dan kami akan terus mengevaluasi penampilan."

Ia menambahkan: "Ini adalah turnamen yang penting bagi para pemain muda, dan agenda-agenda mendatang lebih berat dan lebih sulit."

Ia menegaskan bahwa pintu timnas akan tetap terbuka bagi setiap pemain yang membuktikan kualitasnya, dan menyambung: "Kami punya banyak waktu untuk bekerja memperbaiki kesalahan. Mengganti sejumlah pemain merupakan hal yang penting demi masa depan sepak bola Oman. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus bersabar dan bersabar jika ingin memiliki timnas yang kompetitif dan kuat."

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