Dalam salah satu kesepakatan sponsor paling aneh di sepak bola Inggris, perusahaan Durex yang berspesialisasi dalam pembuatan kondom memutuskan untuk mendukung klub Woodley United, dengan menggandeng mantan pelatih Liga Primer Inggris Sean Dyche, dalam sebuah kampanye iklan satir yang menyita perhatian dan memicu interaksi di internet.

Dyche, yang berusia 55 tahun, tampil bersama influencer sepak bola Steve Bracknell, mengenakan setelan olahraga biru berlogo perusahaan tersebut, dalam adegan-adegan komedi yang memperlihatkannya berupaya mengembalikan tim amatir itu ke jalur kesuksesan.

Dalam salah satu adegan, Dyche mengumpulkan para pemain dalam sebuah lingkaran, seraya berkata: "Teman-teman, kita masih punya musim yang panjang dan berat di depan, tapi yang terpenting dari segalanya adalah bersenang-senang."

Nasihatnya tak berhenti sampai di situ, ia mengajak para pemainnya untuk bersantai dan menikmati sesi latihan, sebelum membagikan produk-produk Durex kepada mereka di akhir sesi latihan, sebagai "pekerjaan rumah" dalam kampanye satir tersebut.

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Dyche saat ini tengah menganggur tanpa klub, setelah petualangan terakhirnya bersama Nottingham Forest berakhir, yang hanya berlangsung selama 114 hari, menyusul penunjukannya untuk mengemban tugas tersebut pada Oktober lalu menggantikan Ange Postecoglou, meski kontraknya seharusnya berlaku hingga musim panas 2027.

Namun mantan pelatih Burnley dan Nottingham Forest itu kembali ke suasana kepelatihan melalui pintu yang berbeda kali ini, setelah Durex menggandengnya untuk menyajikan konten satir yang memadukan sepak bola dan iklan.

Kampanye tersebut meraih penyebaran luas di media sosial, setelah video itu melampaui satu juta tayangan dalam beberapa jam setelah diunggah bekerja sama dengan akun Inggris milik perusahaan tersebut, di samping ribuan komentar yang memuji selera humor khas Inggris dalam mewujudkan ide ini.

Kampanye ini datang di saat Woodley United tengah kesulitan di atas lapangan; mereka hanya meraih 10 poin dalam 14 pertandingan pertama di liga, sehingga menempati peringkat kesembilan belas dari 22 tim.

Sementara hasil-hasil di lapangan tidak berjalan sesuai keinginan klub, sponsor dari Durex dan keikutsertaan Dyche berhasil memberi tim dosis perhatian di luar lapangan, dalam sebuah kesepakatan tidak biasa yang membuat klub kasta kesepuluh ini menjadi perbincangan para penggemar di Inggris.