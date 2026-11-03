Pertandingan Manchester United melawan Roma, dalam laga pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, diwarnai protes dari para suporter klub Inggris itu di tribun Stadion Old Trafford, setelah sekelompok pendukung melemparkan bola-bola tenis ke lapangan sebagai bentuk protes terhadap manajemen klub dan para pemiliknya, di tengah merosotnya hasil secara drastis.

Manchester United memasuki laga melawan Roma tanpa meraih satu pun kemenangan dalam 9 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, yang membuat tekanan terhadap pelatih Manchester United, Michael Carrick, semakin besar hingga ia terancam dipecat dari jabatannya.

Menurut jaringan "Sky Sports", protes itu datang pada waktu yang sulit bagi tuan rumah, setelah Manchester United tertinggal dua gol tanpa balas dalam 17 menit pertama pertandingan, sebelum pada menit ke-21 sejumlah bola tenis dilemparkan dari tribun Stretford, yang menyebabkan permainan terhenti sejenak, sebelum para pemain turun tangan untuk menyingkirkannya dan pertandingan dilanjutkan.

Aksi-aksi ini tidak mengejutkan, karena protes tersebut telah direncanakan sebelumnya dan diumumkan melalui media sosial, selain itu di sekitar stadion juga terjadi aksi-aksi protes lainnya, di tengah meningkatnya kemarahan para suporter terhadap manajemen klub, baik karena merosotnya hasil maupun kenaikan harga tiket.

Meski protes itu hanya menyebabkan penundaan singkat, waktunya mencerminkan kondisi kemarahan di kalangan suporter, terutama dengan awal yang tersendat dari tim menghadapi Roma, sebelum Manchester United berhasil bangkit pada babak kedua, dan mengubah ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2, dalam comeback menakjubkan di Stadion Old Trafford.

Kebangkitan tuan rumah terjadi pada babak kedua, setelah Bruno Fernandes memperkecil selisih pada menit ke-58 melalui tendangan penalti, sebelum Matheus Cunha menyamakan kedudukan pada menit ke-83, lalu pemain Brasil itu kembali mencetak gol kemenangan hanya 3 menit berselang, tepatnya pada menit ke-86, melengkapi dua golnya yang membawa Manchester United meraih kemenangan.