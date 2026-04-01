Video: Sebelum Ghana... Timnas Arab bernegosiasi dengan Renard untuk melatih mereka di Piala Dunia

Media Saudi mengungkap kejutan besar, setelah mengonfirmasi bahwa sebuah tim nasional Arab telah bernegosiasi dengan pelatih asal Prancis, Hervé Renard—yang saat ini menjabat sebagai pelatih tim nasional Saudi—untuk memimpin tim tersebut di putaran final Piala Dunia 2026, bahkan sebelum tim nasional Ghana.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Asosiasi Sepak Bola Ghana berkeinginan untuk mengontrak Renard guna memimpin tim nasional utama selama putaran final Piala Dunia 2026, setelah pemecatan pelatihnya, Otto Addo, pada bulan Maret ini.

Jurnalis Saudi, Muhammad Al-Khamis, mengungkapkan melalui program "Fi 90" di "Saluran Olahraga Saudi" bahwa timnas Aljazair juga bernegosiasi dengan Renard untuk memimpin tim tersebut, setelah berakhirnya kompetisi Piala Arab 2025 di Qatar, akhir tahun lalu.

Dia menjelaskan: "Saya mendapat informasi bahwa sejak berakhirnya Piala Arab, ada lebih dari satu tim nasional yang bernegosiasi dengan Renard dan membuka jalur komunikasi dengannya, seperti tim nasional Aljazair, dan sekarang ada tim nasional Ghana."

Dia menambahkan: "Renard menyatakan bahwa jika ada tawaran untuk melatih timnas Ghana, dia siap menjalani pengalaman tersebut tanpa syarat finansial apa pun, karena kecintaannya pada pengalaman yang pernah dia jalani bersama tim tersebut sebelumnya."

Pelatih asal Prancis ini memulai perjalanannya di benua Afrika pada tahun 2007, ketika ia ditunjuk sebagai asisten pelatih Claude Le Roy di tim nasional Ghana, sebelum menjalani beberapa pengalaman di benua Afrika, terutama bersama tim nasional Zambia yang berhasil menjuarai Piala Afrika 2012.