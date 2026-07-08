Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, tampak kecewa setelah kekalahan dari Argentina (3-2) dan tersingkir dari Piala Dunia 2026 dalam skenario yang dramatis.

Timnas Mesir sempat unggul dua gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico, sebelum timnas Argentina berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir melalui Christian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernández yang mencetak gol penentu kemenangan pada menit kedua tambahan waktu, sehingga membawa "La Tango" melaju ke babak perempat final.

Timnas Mesir nyaris mencatatkan prestasi bersejarah dengan lolos ke babak delapan besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, namun rekan-rekan Lionel Messi berhasil merebut kemenangan dari genggaman "Faraon".

Hossam Hassan muncul dalam panggilan video bersama istrinya setelah pertandingan, yang dipublikasikan oleh surat kabar “Al-Masry Al-Youm”, di mana ia terus mengulang: “Kami hampir saja… Saya tidak suka kalah.”

Hossam Hassan berhasil mencatatkan prestasi besar bersama tim Firaun, dengan lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya, serta berhasil melewati babak 32 besar setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti.

Dalam pernyataannya setelah pertandingan, Hossam Hassan mengkritik wasit dan menyalahkan wasit atas kekalahan dari Argentina, sambil menegaskan bahwa hal itu disebabkan oleh alasan pemasaran agar Messi tetap bertahan di Piala Dunia.











