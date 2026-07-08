Video: "Saya tidak akan menjawab 50 pertanyaan".. Perdebatan sengit antara Deschamps dan seorang jurnalis Maroko

Terjadi pertengkaran verbal antara Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, dan seorang jurnalis Maroko beberapa jam menjelang pertandingan yang dinantikan antara Les Bleus dan Singa Atlas di Piala Dunia 2026.

Kedua tim akan bertanding besok malam, Kamis, dalam pertandingan yang dinantikan di babak perempat final turnamen yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Saat Deschamps bersiap mengakhiri konferensi pers yang digelar hari Rabu ini di kota Boston dan hendak meninggalkan ruangan, seorang jurnalis Maroko mengejutkannya.

Menurut cuplikan video yang dipublikasikan oleh jaringan berita Maroko “Hespress”, jurnalis tersebut berkata, “Anda hanya memberikan kesempatan kepada jurnalis Prancis, sedangkan kami, jurnalis Maroko, tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.”

Ia menambahkan, “Konferensi pers ini hanya berjalan satu arah.”

Sementara itu, Deschamps menjawab, “Saya minta maaf, tapi saya juga harus menempuh perjalanan panjang untuk pulang, ada janji makan siang, dan juga ada sesi latihan.”

Jurnalis Maroko itu tidak menyerah, dan berkata kepada pelatih Prancis tersebut, “Saya mengetahuinya, Pak, tetapi saya datang sangat awal, dan saya juga memiliki tugas untuk meliput sesi latihan tersebut.”

Deschamps kembali menjawab, “Berapa jumlah kalian (maksudnya jumlah wartawan di ruang konferensi pers)? Saya tidak ingin membela Rafael (koordinator konferensi), tapi jika ada 50 orang yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, saya tidak akan bisa menjawab 50 pertanyaan.”

Namun demikian, pelatih asal Prancis itu memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada jurnalis asal Maroko tersebut untuk mengajukan pertanyaannya.

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