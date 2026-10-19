Dengan pernyataan langka yang penuh penghargaan dan pengakuan, legenda Italia Fabio Cannavaro, peraih Ballon d'Or tahun 2006 dan bek terbaik dunia, menghebohkan dunia sepak bola lewat ucapannya yang terus terang tentang bintang Mesir Mohamed Salah.

Salah, bintang Trabzonspor, masih terus mendapat pujian luas dari tokoh-tokoh besar di dunia sepak bola, dan yang terbaru adalah Cannavaro yang menjadi bintang tamu di saluran "ON Sport" Mesir dalam sebuah wawancara istimewa.

Selama acara tersebut, bek Italia yang tak terlupakan itu dilontarkan pertanyaan langsung dan sulit: "Jika Anda bermain di era yang sama dengan Salah, apakah dia akan mampu mengalahkan Anda?".

Jawaban Cannavaro pun mencolok dan mengejutkan, ketika ia mengatakan dengan penuh kerendahan hati: "Salah adalah talenta besar. Saya beruntung tidak bermain di era yang sama dengannya. Dan ya, soal pertanyaan Anda, dia juga akan melewati saya dengan dribelnya".

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Juara Piala Dunia 2006 itu tak hanya berhenti pada pengakuan tersebut, tetapi juga mengenang kembali saat mengikuti perjalanan bintang Mesir itu sejak awal kariernya di lapangan-lapangan Italia, serta menegaskan bahwa ia termasuk salah satu pengagum pertamanya.

Cannavaro berkata: "Saya terkesan dengannya saat melihatnya bermain untuk Fiorentina dan Roma di Serie A, dan dia terus mengembangkan dirinya semakin baik di bawah arahan Jurgen Klopp di Liverpool".

Ia menambahkan dalam penilaian menyeluruh atas karier Salah: "Dia adalah salah satu penyerang terbaik di era modern. Dia telah menjadi pemain sepak bola yang serba bisa dan komplet. Dia salah satu pemain menyerang terbaik dalam beberapa waktu terakhir".

Legenda Italia itu menutup pembicaraannya dengan pesan penghargaan besar atas perjalanan karier Sang Firaun Mesir, dengan mengatakan: "Merupakan kesenangan bagi saya untuk menyaksikan perkembangan besarnya dan mengikutinya di atas lapangan".











