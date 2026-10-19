Video: "Saya Beruntung", Legenda Ballon d'Or Akui Keunggulan Salah atas Dirinya

Dalam sebuah pernyataan langka yang sarat penghargaan dan pengakuan, legenda Italia Fabio Cannavaro, peraih Ballon d'Or pada 2006 dan bek terbaik dunia, menghebohkan dunia sepak bola dengan ucapan blak-blakannya tentang bintang Mesir Mohamed Salah.

Salah, bintang Trabzonspor, masih terus menuai pujian luas dari tokoh-tokoh besar di dunia sepak bola, dan yang terbaru adalah Cannavaro yang menjadi tamu di saluran "On Sport" Mesir dalam sebuah wawancara istimewa.

Selama program berlangsung, bek Italia yang tak terlupakan itu dilontari sebuah pertanyaan langsung dan sulit: "Seandainya Anda bermain di era yang sama dengan Salah, apakah dia akan mengungguli Anda?".

Jawaban Cannavaro pun mengejutkan dan menarik perhatian, di mana ia berkata dengan penuh kerendahan hati: "Salah adalah bakat yang luar biasa.. Saya beruntung tidak bermain di era yang sama dengannya. Dan ya, terkait pertanyaan Anda, dia juga akan melewati saya dalam hal dribel".

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Juara Piala Dunia 2006 itu tidak berhenti pada pengakuan tersebut, melainkan mengenang kembali kenangannya mengikuti perjalanan karier bintang Mesir itu sejak awal mulanya di lapangan-lapangan Italia, seraya menegaskan bahwa ia termasuk salah satu penggemar pertamanya.

Cannavaro berkata: "Saya mengaguminya ketika melihatnya bermain bersama Fiorentina dan Roma di Serie A, dan ia terus mengembangkan dirinya semakin baik di bawah arahan Jurgen Klopp di Liverpool".

Ia menambahkan dalam penilaian menyeluruh atas karier Salah: "Dia adalah salah satu penyerang terbaik di era modern. Ia telah menjadi pemain sepak bola yang serba bisa dan komplet. Dia adalah salah satu pemain menyerang terbaik dalam beberapa waktu terakhir".

Legenda Italia itu menutup pembicaraannya dengan pesan penuh penghargaan yang besar untuk karier Sang Firaun Mesir, dengan mengatakan: "Merupakan kesenangan bagi saya untuk menyaksikan perkembangan besarnya dan mengikutinya di atas lapangan".











