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Video: "Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya", Haaland berubah menjadi objek wisata!

E. Haaland
Premier League
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
Norwegia
Inggris
Wales

Menikmati liburan setelah Piala Dunia yang tak terlupakan

 Erling Haaland, penyerang Manchester City, terkejut setelah dirinya berubah menjadi objek wisata selama liburannya usai Piala Dunia.

Penyerang Manchester City berusia 26 tahun itu menikmati waktu istirahat setelah Piala Dunia yang tak terlupakan, di mana Haaland mencetak tujuh gol sebelum perjalanan mengesankan Norwegia diakhiri oleh Inggris di perempat final.

Sang penyerang berangkat ke Sisilia untuk menikmati sinar matahari sebelum musim baru Liga Primer Inggris dimulai.

Namun menurut surat kabar "The Sun", tampaknya Haaland telah menjadi sebuah landmark wisata setelah sebuah kapal yang penuh dengan orang-orang yang gembira berlabuh di samping yacht mewahnya untuk melihatnya secara langsung.

Para penggemar pun bergegas untuk mengambil foto Haaland, yang jumlah pengikutnya di Instagram melonjak drastis selama Piala Dunia, sebelum mereka pergi.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Rekaman kejadian itu tersebar luas sejak diunggah ke situs YouTube dan media sosial.

Dalam video tersebut, sang pemain berkata: "Mereka naik perahu wisata. Pergilah dan kendarai mobil kalian ke tempat di mana Haaland tinggal.. datang dan lihatlah tempat di mana Erling Haaland tinggal. Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya."

Namun masa istirahat sang penyerang dari lapangan hijau hampir berakhir karena ia dijadwalkan kembali ke City sebelum pertandingan Community Shield melawan Arsenal pada hari Minggu.

Ini akan menjadi kali pertama Haaland tersedia sejak Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola di bangku cadangan Stadion Etihad.


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