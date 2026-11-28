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Federasi Sepak Bola Spanyol akhirnya menuntaskan polemik salah satu momen paling kontroversial dalam kekalahan Real Madrid dari Alavés. Federasi merilis rekaman percakapan antara wasit lapangan Soto Grado dan ofisial VAR, yang mengungkap kata-kata sebelum penalti yang ia berikan untuk Real Madrid dibatalkan dan Jude Bellingham diusir karena melakukan simulasi di kotak penalti.

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Rekaman audio yang dirilis Federasi Sepak Bola Spanyol memperlihatkan detail proses peninjauan insiden tersebut. Ofisial VAR turun tangan untuk memberi tahu Soto Grado bahwa pemain Real Madrid itu terjatuh tanpa adanya pelanggaran dari bek Alavés. Mereka menegaskan bahwa lawan tidak menyentuh Bellingham, sehingga wasit pun menuju layar untuk meninjau ulang tayangan sebelum mengambil keputusan akhir.

Dalam percakapan itu, ofisial VAR menjelaskan kepada wasit bahwa Bellingham terjatuh tanpa tersentuh pemain Alavés, yang berarti tidak ada kontak yang layak diganjar penalti. Sebelumnya, Soto Grado sudah menunjuk titik putih di tengah protes para pemain tim tamu yang menuntut keputusan itu dibatalkan. Mereka bersikeras bahwa gelandang asal Inggris tersebut berusaha mendapatkan pelanggaran secara tidak sah.

Setelah menyaksikan tayangan ulang, Soto Grado menyatakan sikapnya dengan tegas: “Saya akan membatalkan penalti dan memberi kartu kuning kepada pemain karena simulasi.” Ia pun menganulir keputusan awalnya dan mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Bellingham, disusul kartu merah. Menurutnya, pemain tersebut terjatuh bukan akibat tekel lawan, melainkan karena berupaya mendapatkan penalti.

Insiden ini terjadi pada menit-menit akhir laga, ketika Real Madrid tertinggal 1-2 dan terus menekan demi mencari gol penyeimbang, sementara Alavés bertahan di area pertahanan sendiri untuk mempertahankan keunggulan. Peluang tuan rumah untuk mendapatkan penalti yang bisa membawa mereka kembali ke dalam pertandingan justru berubah menjadi pukulan telak, karena salah satu pemain terbaik mereka harus keluar lapangan akibat kartu merah sebelum laga usai.

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Dampak keputusan tersebut tidak berhenti pada hilangnya kesempatan Real Madrid untuk menyamakan kedudukan, tetapi juga merembet ke laga berikutnya melawan Real Sociedad. Bellingham akan absen karena larangan bertanding satu laga setelah menerima kartu kuning kedua dalam insiden yang ditinjau VAR tersebut. Pelatih José Mourinho pun kehilangan salah satu elemen terpenting di lini tengah, terlebih sang pemain menjadi salah satu nama yang paling berupaya memimpin serangan sepanjang laga.