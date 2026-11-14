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Saud Abdulhamid, bek kanan klub Prancis Lens dan timnas Arab Saudi, mengakui bahwa dirinya kehilangan lebih dari separuh gaji yang ia terima di Liga Roshn, demi berkarier secara profesional di lapangan hijau Eropa selama tahun-tahun terakhir.

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Saud Abdulhamid pindah dari Al Hilal Saudi ke Roma Italia selama bursa transfer musim panas 2024, tetapi ia gagal mendapatkan tempat di skuad utama, sehingga memutuskan pindah ke Lens yang dibelanya sejak 2025.

Kesulitan Berkarier di Luar Negeri

Abdulhamid mengatakan, dalam pernyataannya kepada program "Fil Marma" melalui kanal "Al Arabiya" Saudi: "Wajar saja gajiku turun ketika aku pindah ke Eropa, karena mereka tidak akan memberiku gaji yang sama seperti yang aku terima di Liga Roshn."

Ia menambahkan: "Aku rasa aku kehilangan lebih dari 50% dari gajiku, tetapi aku nyaman dengan kondisi yang aku jalani saat ini."

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Tentang alasan kegagalannya membuktikan diri bersama Roma, ia berkata: "Ketika aku pindah, kondisinya tidak tepat, di mana aku tidak berhasil mendapatkan kesempatan, ditambah lagi krisis bahasa, karena aku tidak bisa berbahasa Italia, dan hanya ada 3 pemain yang mahir berbahasa Inggris, merekalah yang menyampaikan instruksi pelatih kepadaku."

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Ia melanjutkan: "Pemain Saudi belum dikenal di sana, jadi tidak ada kepercayaan yang besar terhadapku, tetapi terjadi perubahan besar setelah pindah ke Lens, karena separuh dari mereka adalah muslim, Arab, dan Maroko, dan ini membuatku lebih nyaman, dan akulah yang meminta untuk pergi dari Roma karena tidak mendapatkan kesempatan."

Kembali ke Liga Saudi

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Di sisi lain, pemain Saudi itu menegaskan bahwa ia tidak berpikir untuk kembali ke Liga Roshn meskipun mengalami kesulitan yang ia hadapi pada awalnya, seraya menegaskan bahwa ia tidak memikirkan hal ini saat ini.

Ia menjelaskan: "Mungkin aku sedih karena tidak bermain bersama Roma pada awalnya, tetapi aku tidak menyesal berkarier di luar negeri, karena aku memang memimpikannya, aku tidak suka menyesali apa yang telah aku lakukan, karena aku tahu apa yang aku lakukan, dan jika aku berpikir dengan cara seperti itu, aku tidak akan melakukan apa-apa."

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Ia menambahkan: "Yang aku pikirkan hanyalah bahwa aku telah mengambil keputusan ini dan aku harus menuntaskannya sampai akhir, terlebih lagi karena keputusan itu nyaman bagiku meskipun ada kesulitan, aku hanya berusaha untuk belajar demi menuntaskan apa yang telah aku mulai."

Ia melanjutkan: "Aku tidak berpikir untuk kembali ke Liga Saudi meskipun dengan segala kesulitan, karena aku ingin bermain di Liga Champions Eropa, dan ketika aku pergi ke Lens, mimpi itu terwujud, di mana kami bersaing di Liga Prancis dan meraih peringkat kedua."

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Mimpi Liga Inggris

Di sisi lain, Saud Abdulhamid mengungkapkan mimpi-mimpi yang ingin ia raih pada periode mendatang, setelah ia mewujudkan mimpi pertamanya dengan bermain di Liga Champions Eropa.

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Ia menjelaskan: "Ada banyak mimpi yang belum aku raih hingga saat ini, jadi aku tidak berpikir untuk kembali ke Liga Roshn sampai aku menyelesaikannya, tetapi aku senang dengan keinginan orang-orang agar aku kembali, hanya saja aku berfokus pada pekerjaanku saat ini."

Ia menutup: "Ambisiku tidak ada batasnya, bahkan kau akan mengira aku bercanda ketika aku menyatakannya, aku ingin orang-orang mengingat namaku setelah kariraku berakhir, aku juga bermimpi bermain di Liga Primer Inggris (Premier League)."