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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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Video: Satu Pekan Sudah Cukup, Cristiano Tepati Janjinya dan Tinggalkan Kamp Portugal

Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
Denmark
Portugal

Apakah pensiun dari timnas sudah dekat?

Hanya berselang satu pekan, Cristiano Ronaldo menepati janjinya untuk meninggalkan timnas Portugal, dalam sebuah kejutan besar yang memicu kontroversi luas.

Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal yang digelar di Denmark, jelang pertemuan kedua tim esok hari.

Sang Don memutuskan untuk mengambil langkah tersebut setelah terjadi perselisihan dengan pelatih kepala Jorge Jesus, yang dalam konferensi pers hari ini membantah adanya perselisihan dengan Cristiano, namun ia menegaskan bahwa sang pemain tidak akan tampil sebagai starter esok hari, dan bahwa ia tidak akan mengubah keputusan taktisnya karena seorang pemain atau presiden federasi.

Kembali ke pekan lalu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 September, kita mendapati bahwa Ronaldo berjanji untuk meninggalkan timnas Portugal, jika keberadaannya tidak berguna atau justru akan menimbulkan krisis.

Ronaldo tampil, satu pekan sebelumnya, dalam sebuah konferensi pers menjelang laga melawan Wales, di mana ia mengatakan: "Saya bisa pergi hari ini, dan tidak ada masalah, begitu pula bagi presiden federasi."

Ia melanjutkan: "Ketika mereka tidak mau mengandalkan saya di timnas, saya akan menjadi orang pertama yang mengatakannya, dalam pembicaraan di antara kami, ketika saya merasa bahwa keberadaan saya di sini tidak lagi berguna, dan bahwa saya tidak lagi memberikan sesuatu di dalam lapangan, tidak mencetak gol, atau justru menimbulkan suasana negatif, atau mereka tidak menginginkan keberadaan saya di sini, saya akan menjadi orang pertama yang mengatakan itu, saya akan mengangkat tas saya dan pergi."

Dan setelah satu pekan, Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal, di tengah kabar bahwa ia akan mengumumkan keputusan pensiunnya dari level internasional dalam beberapa jam ke depan.



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