Video: Satu nama, satu korban... Hantu Zico masih menghantui Argentina setelah 44 tahun

Tim nasional Mesir hampir menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026, setelah memperlebar keunggulan menjadi 2-0 atas Argentina, sang juara bertahan, dalam laga babak 16 besar pada Selasa malam ini.

Gol kedua dicetak oleh Mustafa Zico (menit ke-67) yang kembali mencetak gol ke gawang Argentina, setelah sebelumnya golnya dianulir.

Gol tersebut memanaskan suasana pertandingan, karena tim Argentina kini tertinggal dua gol, sehingga memperumit posisi mereka dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia, sementara tim Mesir terus menampilkan performa yang kuat dan mendekati pencapaian bersejarah.

Gol Ziko ini mengingatkan pada legenda Brasil yang bernama asli Zico, yang mencetak gol terakhirnya di Piala Dunia 1982 melawan Argentina pada babak kedua, menurut Opta.

Kiper timnas Mesir, Mustafa Shubair, menjadi sorotan di babak pertama setelah berhasil menahan tendangan penalti yang dieksekusi oleh Lionel Messi, memberikan dorongan moral besar bagi “Faraon” sebelum Zico menggandakan keunggulan, setelah Yasser Ibrahim membuka skor melalui sundulan pada menit ke-15.

Argentina kini berada di bawah tekanan besar, setelah kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan terakhir yang mereka jalani di babak gugur Piala Dunia, sebuah angka yang mencerminkan kesulitan pertahanan yang dihadapi sang juara bertahan di turnamen kali ini.

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