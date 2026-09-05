Manchester City meraih kemenangan atas tamunya, Coventry City, dengan skor 1-0 pada Sabtu sore hari ini, dalam laga pekan ketiga Liga Inggris di Stadion Etihad.

Tim asuhan pelatih asal Italia, Enzo Maresca, berhutang kemenangan ini kepada penyerang andalan mereka, pemain Norwegia Erling Haaland, yang mencetak gol melalui sundulan kepala pada menit ke-26.

Gol tersebut tercipta setelah umpan silang matang dari Antoine Semenyo dari sisi kanan, yang disambut sang pemain Norwegia di tiang jauh dan diselesaikan dengan keras ke dalam gawang.

Coventry nyaris membuka keunggulan lebih awal melalui Tatsuhiro Sakamoto pada menit ke-8, namun tembakannya dari peluang individu melenceng di sisi tiang kiri kiper City, Gianluigi Donnarumma, yang sebelumnya juga selamat dari kesalahan yang nyaris merugikannya dengan sebuah gol pada menit ke-6, ketika bola hampir menyusup di belakangnya ke dalam gawang.

Babak pertama menyaksikan keunggulan jelas milik City yang mendominasi dengan 83% penguasaan bola, dan menciptakan beberapa peluang, yang paling menonjol adalah tembakan Rayan Cherki yang membentur tiang gawang pada menit ke-23, serta penyelamatan kiper Coventry, Carl Rushworth, terhadap dua tembakan keras Haaland pada menit ke-16 dan ke-44.

Pada babak kedua, City melanjutkan tekanannya tanpa berhasil menambah gol kedua, sementara Coventry berangsur membaik dan beberapa kali mengancam, yang paling menonjol melalui tembakan Luo Chaoyang yang dihalau Donnarumma pada menit ke-67, kemudian bola jarak dekat Ellis Simms yang diselamatkan sang kiper Italia dengan wajahnya pada menit ke-78.

Kedua tim melakukan sejumlah pergantian pemain di babak kedua, di mana Phil Foden masuk menggantikan Cherki pada menit ke-65, sementara Coventry memasukkan Chaoyang, Simms, dan Onyeka dalam upaya membalikkan keadaan, namun pertahanan City bertahan hingga akhir.

Dengan kemenangan ini, City menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin dari tiga pertandingan, dan untuk sementara memuncaki klasemen, sementara Coventry tetap tanpa poin setelah tiga kekalahan beruntun di awal musim.