Video: Sang Pialang Transfer Kelas Kakap Bertemu Petinggi Barcelona.. Dua Berkas Mendesak di Atas Meja

Kota Barcelona, Spanyol, menjadi saksi pertemuan penting pada Rabu malam ini antara agen pemain asal Portugal yang terkenal, Jorge Mendes, dan para petinggi klub Catalan tersebut, di sela-sela persiapan untuk memperkenalkan pemain Jerman, Karim Adeyemi, sebagai rekrutan baru di skuad Blaugrana, pada Kamis besok.

Para peserta pertemuan membahas sejumlah berkas terkait bursa transfer, menurut jurnalis Carlos Monfort dari surat kabar Catalan "SPORT".

Baca Juga

Dua bintang Al Ahly dan timnas Mesir di meja Federasi Arab Saudi

Barcelona picu kemarahan suporternya dengan foto pemain Real Madrid

Monfort menyebutkan bahwa Mendes bersantap malam bersama direktur olahraga Barcelona, Deco, dan penasihat presiden klub Joan Laporta, Alejandro Echevarria.

Pertemuan itu turut membahas masa depan gelandang Marc Casado, di samping kembalinya pemain Portugal Joao Cancelo ke Barcelona secara permanen, setelah ia bermain pada paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Camp Nou dari Al Hilal Arab Saudi.

Laporan itu menambahkan bahwa Mendes juga mewakili para pemain Alejandro Balde dan Hector Fort, hanya saja masa depan keduanya untuk saat ini tidak memerlukan pengambilan keputusan yang mendesak.

Perlu diketahui bahwa Mendes juga memiliki hubungan yang kuat dengan Real Madrid, dan ia berada di balik kesepakatan kembalinya pelatih asal Portugal Jose Mourinho ke klub Los Blancos itu, pada awal musim panas ini.







