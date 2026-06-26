Video.. Sami Al-Jaber menyingkirkan Donis: Laga melawan Cape Verde hanya untuk para pemain saja

Aqsa Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Saudi, mengesampingkan peran khusus yang dimainkan oleh Georgios Donis, pelatih tim nasional asal Yunani, dalam pertandingan melawan Cape Verde di Piala Dunia, dengan alasan bahwa pertandingan tersebut semata-mata milik para pemain.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde sebentar lagi di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Beberapa saat sebelum pertandingan, Al-Jaber mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Ketika membicarakan pertandingan melawan Uruguay, kita tidak hanya berbicara tentang para pemain, tetapi juga tentang pelatih, terutama terkait gaya permainan dan cara memanfaatkan para pemain.”

Ia menambahkan: “Pertandingan melawan Spanyol menunjukkan perbedaan kualitas teknis yang sangat besar, dan tim nasional tidak bisa disalahkan, tetapi seharusnya kekalahan itu bisa lebih tipis. Cara Donis bermain, dengan lima bek di lini belakang, terbukti tidak cocok untuk tim nasional Saudi.”

Ia melanjutkan: “Hari ini, dalam pertandingan melawan Cape Verde, ini adalah pertandingan yang bergantung sepenuhnya pada para pemain. Tim nasional Cape Verde memanfaatkan peralihan permainan dalam dua pertandingan melawan Spanyol dan Uruguay, dan mereka berhasil melakukannya.”

Ia menyimpulkan: “Kekuatan fisik dan para pemain di tim nasional Cape Verde memiliki semangat yang besar, dan ambisi para pemain tim nasional Saudi hari ini haruslah lolos ke babak berikutnya, terlepas dari siapa pun lawan yang akan mereka hadapi.”

Pertandingan melawan Cape Verde dianggap krusial bagi timnas Saudi, karena mereka harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, sementara hasil imbang atau kekalahan berarti tersingkir dari turnamen ini sebagai tim terbawah di grup.

Timnas Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan 4 poin.

Perlu dicatat bahwa timnas Saudi hanya sekali berhasil lolos dari babak grup Piala Dunia, yaitu pada partisipasi pertamanya di ajang tersebut pada tahun 1994, sebelum tersingkir lebih awal dalam lima partisipasi berikutnya.