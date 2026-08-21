Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal dan timnas Arab Saudi, melancarkan kritik keras terhadap lonjakan besar harga para pemain di bursa transfer, dengan menilai bahwa klub-klub Arab Saudi telah menjadi sasaran empuk bagi para agen dan klub-klub Eropa yang berusaha meraup keuntungan finansial sebesar-besarnya dari operasi penjualan.

Al-Jaber mengatakan dalam penampilannya melalui program "Nadeena" bahwa para agen, calo, dan media asing turut andil dalam menaikkan nilai pasar para pemain secara berlebihan, dengan memanfaatkan daya beli besar yang dimiliki klub-klub Roshn League dalam beberapa tahun terakhir.

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Ia menambahkan: "Para agen, calo, dan surat kabar asing adalah penyebab melonjaknya harga para pemain, dan klub-klub Liga Arab Saudi telah menjadi sasaran besar bagi para bintang dan tim-tim Eropa untuk meraup uang," seraya menegaskan bahwa harga saat ini dalam beberapa kasus telah menjauh dari nilai teknis sebenarnya para pemain.

Al-Jaber mengkritik transfer Summerville

Legenda Al-Hilal itu berbicara secara langsung tentang transfer pemain Belanda Crysencio Summerville, dengan menilai bahwa pemain tersebut memiliki potensi yang bagus dan bisa menjadi salah satu elemen penting di masa depan, tetapi nilai finansial yang dikeluarkan untuk mendatangkannya dari West Ham Inggris terlalu berlebihan menurut pandangannya.

Al-Jaber mengatakan: "Harga saat ini sangat tidak masuk akal, Summerville tidak pantas dihargai 65 juta euro, pemain hebat dan bermasa depan cerah, tetapi angka yang dikeluarkan untuknya adalah angka yang besar," seraya mengisyaratkan bahwa penilaian teknis terhadap seorang pemain harus terpisah dari harga yang dipatok klub-klub di bursa transfer.

Al-Jaber menilai bahwa Al-Hilal bukanlah satu-satunya klub yang membayar mahal untuk mendapatkan para pemain, melainkan fenomena ini telah hadir dalam skala yang lebih luas di dalam Liga Arab Saudi, setelah nilai transfer meningkat secara signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu.

Peringatan soal tagihan mercato

Al-Jaber menjelaskan bahwa berlanjutnya kebijakan ini bisa menempatkan klub-klub Arab Saudi di hadapan tantangan yang lebih besar di masa depan, karena membayar dalam jumlah besar dalam transfer akan menaikkan batas ekspektasi klub-klub Eropa terhadap pasar Arab Saudi, dan membuat penuntasan transfer-transfer mendatang lebih sulit dari sisi finansial.

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Ia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan: "Al-Hilal dan klub-klub lainnya membayar dalam jumlah besar, dan ini akan menciptakan kesulitan besar di masa depan terkait dengan perekrutan para bintang," seraya memperingatkan bahwa harga saat ini seiring waktu bisa berubah menjadi standar baru yang sulit ditinggalkan oleh klub-klub Arab Saudi.

Pernyataan Sami Al-Jaber membuka diskusi luas seputar cara yang seharusnya digunakan klub-klub Roshn League dalam mengelola bursa transfer, terutama karena persaingan memperebutkan para bintang kini tidak hanya terkait dengan kualitas teknis, melainkan juga dengan kemampuan menghadapi harga yang terus melonjak sekaligus menjaga keberlanjutan pengeluaran.